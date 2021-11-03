محافظ الشرقية: 2 مليار و677 مليون جنيه قروضا للشباب من «مشروعك»

وأوضح المحافظ فى تصريح له اليوم الأربعاء، أن برنامج "مشروعك" يساهم فى القضاء على مشكلة البطالة ويوفر حياة كريمة للشباب الباحث عن فرص عمل حقيقية، موجها القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض للشباب وتذليل كافة العقبات ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.
وأشار إلى أن مركز ومدينة الزقازيق يحتل المركز الأول فى منح القروض للشباب، إذ بلغ حجم القروض المقدمة به 286 مليونا و296 ألفا و400 جنيه لتمويل 2473 مشروعا، يليه مركز الحسينية بإجمالى قروض قدرها 291 مليونا و69 ألفا و250 جنيها لتمويل 750 مشروعا، ثم مركز بلبيس بإجمالى قروض 323 مليونا و900 ألف و419 جنيها لتمويل 2365 مشروعا.
ولفت الدكتور ممدوح غراب إلى ضرورة الاهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج "مشروعك"، وتوفير آليات جاذبة للشباب، والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذلك تبنى وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع، وتشجيع الشباب على العمل الحر، مشيرا إلى أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج "مشروعك"، مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة، مؤكدا أهمية برنامج "مشروعك" فى فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.
ومن جانبه، صرح العربى الشبراوى مدير "مشروعك" بالمحافظة بأن أهم المشروعات التى تم تنفيذها محطات تموين وقود ومصانع للأعلاف والأسمدة العضوية والملابس والصناعات الكهربائية وتجارة الحبوب والسيراميك والمفروشات.
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