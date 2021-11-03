مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تؤكد ضرورة محاسبة المسئولين فى نزاع تيجراى

أكدت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليه، اليوم، الأربعاء، أن هناك "وحشية قصوى تطغى على النزاع في إقليم تيجراي" الإثيوبي.

وقالت باشليه في بيان، إن خطورة الانتهاكات التي تم رصدها تؤكد ضرورة محاسبة المسئوولين عنها مهما كان المعسكر الذى ينتمون إليه في إثيوبيا.