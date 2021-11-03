أكدت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليه، اليوم، الأربعاء، أن هناك "وحشية قصوى تطغى على النزاع في إقليم تيجراي" الإثيوبي.
وقالت باشليه في بيان، إن خطورة الانتهاكات التي تم رصدها تؤكد ضرورة محاسبة المسئوولين عنها مهما كان المعسكر الذى ينتمون إليه في إثيوبيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تؤكد ضرورة محاسبة المسئولين فى نزاع تيجراى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.