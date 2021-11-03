/659541/تجديد-حبس-دجال-في-منشأة-ناصر-بتهمة-ممارسة-الشعوذة

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمزاولة أعمال الدجل والشعوذة والنصب على المواطنين في منطقة منشأة ناصر، بمحافظة القاهرة.

دوت الخليج

ترجع تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات وتحريات مباحث قسم مكافحة جرائم النشل بمديرية أمن القاهرة، عن قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر «له معلومات جنائية»، باتخاذ الشقة محل سكنه مكانًا لمزاولة أعمال الدجل والنصب على المواطنين.

وبعد تقنين الإجراءات اللازمة، تم استهدافه وضبطه حال تواجده بالشقة المشار إليها، وبصحبته سيدتان «مجني عليهما» بسؤالهما عن سبب تواجدهما أقرا بحضورهما لادعاء الأول بقدرته على القيام بأعمال الدجل. وبتفتيش مسكن المتهم المضبوط عُثر بداخله على (كمية كبيرة من المضبوطات التي تؤكد ممارسته لذلك النشاط المؤثم- مبلغ مالي).

اعترافات المتهم

وبمواجهته أمام جهات التحقيق، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها في أعمال الدجل للنصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على تسهيل قضاء حوائجهم ورد الاعتداءات وعلاجهم من الأمراض المختلفة مقابل مبالغ مالية، وأضاف بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق أخر اليوم.. أمر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حبس علاء حسانين، المعروف إعلاميًا بـ"نائب الجن" و16 متهمًا آخرين، 45 يوما على ذمة التحقيقات، فى اتهامهم بقضية "الآثار الكبرى" وحيازة كمية كبيرة من التماثيل والقطع الأثرية بمنطقة مصر القديمة.

وفي وقت سابق كشفت نيابة حوادث جنوب القاهرة، عن قائمة المضبوطات بحوزة المتهمين، والتي شملت:« تمثالًا خشبيًا طوله 40 سم على هيئة أوزارية، تمثال أوشابتي من المرمر، 2 لوحة أثرية لتابوت منقوش بالهيروغليفية، 36 تمثالًا مختلفة الأطوال، 4 تماثيل أوشابتي نصف».

العثور على 52 عملة مختلفة

كما عثر على 52 عملة مختلفة الأشكال برونز ونحاس تعود للعصر الروماني واليوناني، 6 عملات من النحاس ترجع للعصر اليوناني، بولة نفط فخار تعود للعصر الإسلامي، 3 إبر جراحية تعود للعصر الإسلامي، عقود بها مجموعة من التماثيل تمثل آلهة مختلفة، 3 قطع حجرية مدون عليها نقوش فرعونية، و2 تمثال من البرونز أحدهما مفصول الرأس، وتمثال خشبي طوله 10 سم، تمثال حجري مقسم لجزأين يعود للعصر اليوناني.

التحقيقات

وأوضحت التحقيقات أنه عثر بحوزة المتهمين على عدد 3 ثقل ميزان أحدها بازلت وآخر حجري، و3 موازين من البازلت، و3 مكاحل من المرمر، تمثال جنائزي صغير الحجم غير مكتمل، مسند ورأس من الخشب، و10 قطع من الفيانس أخضر اللون، 3 مسارج من الفخار ترجع للعصر اليوناني الروماني.