/659542/السيطرة-على-حريق داخل-شقة-سكنية-في-منطقة-المنيل

نجح رجال الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، في السيطرة على حريق إندلع داخل شقة سكنية فى منطقة المنيل التابعة لقسم شرطة مصر القديمة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه دون وقوع إصابات بشرية.

دوت الخليج

إندلاع حريق داخل شقة سكنية فى منطقة مصر القديمة

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، بلاغا يفيد بإندلاع حريق داخل شقة سكنية فى منطقة مصر القديمة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء إلى الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.

وفي سياق أخر أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حبس علاء حسانين، المعروف إعلاميًا بـ«نائب الجن»، و16 متهمًا آخرين، 45 يوما على ذمة التحقيقات، فى اتهامهم بقضية «الآثار الكبرى»، وحيازة كمية كبيرة من التماثيل والقطع الأثرية بمنطقة مصر القديمة.

جدير بالذكر جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، المنعقدة بالسيدة زينب، حبس النائب البرلماني السابق علاء حسانين و16 متهمًا، في اتهامهم بقضية آثار وحيازة كمية كبيرة من التماثيل والقطع الأثرية بمنطقة مصر القديمة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وفي وقت سابق كشفت نيابة حوادث جنوب القاهرة، عن قائمة المضبوطات بحوزة المتهمين، والتي شملت:« تمثالًا خشبيًا طوله 40 سم على هيئة أوزارية، تمثال أوشابتي من المرمر، 2 لوحة أثرية لتابوت منقوش بالهيروغليفية، 36 تمثالًا مختلفة الأطوال، 4 تماثيل أوشابتي نصف».