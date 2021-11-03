مجلس الإسماعيلي يصدر بياناً رسمياً بشأن فك الحظر عن جماهير الفريق

/659557/مجلس-الإسماعيلي-يصدر-بيانا-رسميا-بشأن-فك-الحظر-عن-جماهير-الفريق

صرح المهندس يحيي الكومي رئيس مجلس إدارة نادي الاسماعيلي ، أنه مع بداية عهد المجلس الجديد قرر مجلس الإدارة فتح صفحة جديدة مع جماهير النادي في كل مكان وخاصة علي منصات التواصل الإجتماع الخاصة بالنادي ، حيث قرر مجلس الإدارة برئاسة يحيي الكومي فك الحظر عن جماهير النادي والتي تم حظرها بسبب الهجوم علي مجالس الإدارات السابقة .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتابع البيان ، "وطالب مجلس الإدارة من جماهير الناجي العظيمة في كل مكان عدم التجاوز مرة أخري تجاه أي فرد سواء من مجالس إدارات سابقة أو فيه عهد المجلس المنتخب الجديد لإظهار الرقي الذي تشتهر به جماهير النادي الاسماعيلي في كل مكن .

و أكد ميدو في تصريحات إذاعية على فخره الكبير بمطالبة جماهير الإسماعيلي له بتولي تدريب الفريق مشيرًا إلى أن تدريب الدراويش شرف كبير له وتجربتي السابقة كانت كلها نجاحات وحقق فيها نتائج إعجازية بأقل الإمكانيات.

و أضاف نجم توتنهام و روما السابق: “كل ما تم صرفه كصفقات في الإسماعيلي كان 500 ألف جنيه فقط أثناء تواجدي، و رغم ذلك قدمنا نتائج استثنائية”.

و أنهي حديثه قائلاً: “حتى الآن لم يتحدث معي أي مسؤول من الإسماعيلي وكل المفاوضات خلال الساعات الماضية كانت عن طريق محبين للنادي، إذا شعرت أن النادي يجهز لصفقات قوية في يناير و يملك مشروع قويًا سأترك كل شيء و أوافق على الفور على تدريب هذا النادي العريق”.

وقرر يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي فتح باب المدرجات أمام الجماهير أمس على مسئوليتة الشخصية، وذلك من أجل دعم اللاعبين قبل مباراة البنك الأهلي.

ويأتي هذا القرار من أجل تحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز الأول في بطولة الدوري المصري هذا الموسم، وذلك بعد خسارة أول جولتين أمام الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

ويلعب الإسماعيلي المباراة القادمة أمام البنك الأهلي، ويريد تحقيق الفوز من أجل عودة الروح من جديد للفريق.