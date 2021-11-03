/659560/ميرفت-أمين-عن-رحيل-دلال-عبد-العزيز-وسمير-غانم-موجودين-معايا-وبكلمهم

عبرت النجمة القديرة ميرفت أمين عن شعورها تجاه أصدقائها من الوسط الفني الفنانة دلال عبد العزيز وزوجها الفنان سمير غانم بعد رحيلهما.

دوت الخليج يرصد رسالة الفنانة ميرفت أمين لأصدقائها الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز.

ميرفت أمين تعرب عن اشتياقها لدلال عبد العزيز وسمير غانم

قالت ميرفت أمين خلال لقائها مع برنامج «the insider بالعربي»: "واحشوني أوي، وبالعكس أنا بكلمهم كتير وببقى حاسة أنهم موجودين معايا".

وأضافت: "إيمي ودنيا بالنسبة لي هم ولادي، ومش بيقوليلى ياطنط بيقوليلى يا مامتي، وبروحلهم كل فترة وبنقعد مع بعض وبنحاول نفتكر دايما الحاجات اللذيذة.. وربنا يصبرهم ويقويهم، اللي مروا بيه صعب أوي".

ميرفت أمين تتألق في حكاية حكايتي مع الزمان

على الصعيد الآخر، تألقت الفنانة ميرفت أمين في حكاية «حكايتي مع الزمان» التي تضم عدد كبير من النجوم منهم ميرفت أمين وأحمد جمال سعيد وهايدي رفعت وعصام السقا وشاهيستا سعد ورضوى جودة وحازم إيهاب، والحكاية تأليف أمين جمال وتحت قيادة المخرج أحمد حسن.

وفاة دلال عبد العزيز

يذكر أن الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، رحلت عن عالمنا، بعد رحلة طويلة مع المرض عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد في شهر رمضان الماضي.

ورافق الجثمان لحظة خروجه من المستشفى الفنانتان دنيا وإيمي سمير غانم ابنتا الراحلة، واللتان حرصتا على إلقاء نظرة الوداع الأخيرة في سيارة الموتى مع والدتهما وتقبيلها.

وكان عدد من الفنانات المقربات من «دلال» حرصن على حضور غسلها وتكفينها، منهن شمس البارودي، وسهير البابلي، وميرفت أمين، والتي انهارت ودخلت في نوبة بكاء مريرة لعلاقتها الوثيقة بالفنانة الراحلة.

نجوم الفن يؤدون صلون الجنازة على دلال عبد العزيز

كما توافد عدد من الفنانين والعاملين في الوسط الفني لأداء صلاة الجنازة على الراحلة، منهم الفنانات إلهام شاهين، ونبيلة عبيد، وهنادي مهنا، بجانب الإعلامية هالة سرحان، والمنتج أحمد السبكي، والفنان أشرف عبدالباقي، والمغني الشعبي محمود الليثي.

رحيل سمير غانم

بينما رحل الفنان سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عاما. وذلك إثر معانته من خلل فى وظائف الكلى، وأدى لوعكة صحية.