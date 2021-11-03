بسبب أزمة مالية..تاجر مواشي ينهى حياته داخل مزرعة والده بأبو النمرس

/659561/بسبب-أزمة-ماليةتاجر-مواشي-ينهى-حياته-داخل-مزرعة-والده-بأبو-النمرس

سادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي أبو النمرس، عندما أنهى تاجر مواشي، حياته بالانتحار شنقا داخل مزرعة والده، بسبب أزمة مالية، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

دوت الخليج

انتحار شخص داخل مزرعة

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي ضباط مباحث قسم شرطة أبو النمرس، بإنتحار شخص داخل مزرعة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وبالفحص أتضح وجود جثة تاجر معلقة بحبل داخل مزرعة.

وبعمل التحريات اللازمة، أتضح أن المتوفي، أقدم على الانتحار شنقا بسبب مروره بأزمة مالية، ولا شبهة جنائية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم، في القبص على تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب «الخطف».

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغاً من «أحد المواطنين- مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة»، بأنه حال استقلاله إحدي السيارات فوجئ بقيام 3 أشخاص يستقلون دراجة نارية قام احدهم بسرقة هاتفه المحمول بأسلوب «الخطف»، ولاذوا بالفرار.

ارتكاب الواقعة 3 أشخاص

بإجراء التحريات أمكن التوصل إلي أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص «لاثنين منهم معلومات جنائية»، مقيمين بدائرة القسم.. فتم إعداد كمين وتم ضبطهم حال استقلالهم دراجة نارية «بدون لوحات معدنية»، ملك وقيادة احدهم وبحوزتهم "الهاتف المحمول المستولي عليه"

وبمواجهتهم اعترفوا أمام العميد وائل الشموتي رئيس مباحث جنوب العاصمة بارتكاب الواقعة بأسلوب «الخطف» باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهم.