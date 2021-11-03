/659562/سفارة-مصر-بأثيوبيا-توجه-جاليتها-باتخاذ-الحيطة-بعد-أحداث-أديس-أبابا-الأخيرة

وجهت السفارة المصرية بأديس أبابا، اليوم الأربعاء، أعضاء الجالية باتخاذ أقصي درجات الحيطة والحذر في ظل الظروف التي تشهدها إثيوبيا طبقا للبيانات الرسمية الصادرة.

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ويأتي هذا التحذير على خلفية إصدار الحكومة الإثيوبية قرارا بفرض حالة الطوارئ في أنحاء البلاد أمس الثلاثاء، نظرا لما شهدته من تمرد من حركة التيجراي.

سفارة مصر بأثيوبيا توجه جاليتها باتخاذ الحيطة بعد أحداث أديس أبابا الأخيرة

ووجهت السفارة ابناء الجالية إلى ضرورة الالتزام بالاجراءات والتعليمات المحلية، وحصر تحركات الأفراد والأسر في أضيق الحدود، مصحوبا بأوراق الثبوتية الشخصية في كافة التحركات؛ فضلا عن الابتعاد عن أماكن التجمعات أو التوجه إلى المناطق النائية.

وذكرت السفارة المصرية أنه وفي حالة الطوارئ يرجي الاتصال علي الرقم التالي : +251944342108.

وشهدت الاجواء تصاعد فى إقليم تيجراي، حيث أكد مسؤلون بالإدارة الأمريكية، أنه لن يكون بإمكان إثيوبيا الوصول إلى برنامج تجارى أمريكي، وذلك بسبب الانتهاكات التى حدثت فى ملف حقوق الإنسان.

دوت الخليج

أمريكا تتدخل فى أزمة إقليم تيجراي

ووفقًا لما أشارت إليه شبكة cnn، فقد أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد قرر أن أثيوبيا لم تلتزم بمتطلبات قانون النمو والفرص الأفريقي.

يلزم التنوية إلى أن البرنامج التجاري الأمريكي، يمنح الدول الأفريقية الواقعة فى جنوب الصحراء دخولًا معفى من الرسوم الجمركية إلى السوق الأمريكية، وهو تم الإشارة إليه بشأنه أن إثيوبيا قد يتم منعها من الدخول.

أمريكا تتدخل.. وتتوعد إثيوبيا بعقوبات رادعة بسبب انتهاكات تيجراي

هذا ومن المتوقع أن تقوم الإدارة الأمريكية بتوجيه عددًا من القرارات التى تتعلق بتوقيع عقوبات صارمة على الجانب الإثيوبي فى هذا الشأن، خاصة هؤلاء المتورطين فى جرايم حرب.

كما أن مسئول كبير فى الإدارة الأمريكية قد حث السلطة الإثيوبية على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة بشأن الحد من انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التى تحدث فى إقليم تيجراي.