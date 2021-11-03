رفع الإشغالات ومتابعة الإجراءات بالمنشآت التعليمية فى عزبة البرج بدمياط

جدة - نرمين السيد - شن غريب عارف رئيس مجلس مدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط، حملات مكبرة لإعادة الانضباط والمظهر الحضارى للشارع ورفع كافة الإشغالات مع متابعة الإجراءات الاحترازية خلال اليوم الدراسى.





بدأت الحملات على قطاعات مدينة عزبة البرج ومراجعة الاشتراطات الاحترازية والوقائية على جميع المنشآت الحيوية، وكذلك المرور على عدد من المدارس والمنشآت التعليمية بحضور قيادات الإدارة التعليمية للوقوف على مشاكل وسرعة إيجاد حلول أثناء اليوم الدراسى.

جاء ذلك بناء على توجيهات منال عوض محافظ دمياط، لمتابعة أعمال النظافة اليومية والقضاء على انتشار الباعة الجائلين بالشوارع العامة، حيث تم ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وتوجه رئيس المدينة يرافقه الإدارات المعنية والتأمين الشرطى، للمرور على كافة المحال التجارية والمقاهى لمراجعة شروط التشغيل وضبط عدة مقاهى مخالفة الإجراءات الاحترازية وتم إغلاقها، كما تم تحرير المحاضر اللازمة لعدم ارتداء الكمامة للمخالفين.