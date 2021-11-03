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بدأت الحملات على قطاعات مدينة عزبة البرج ومراجعة الاشتراطات الاحترازية والوقائية على جميع المنشآت الحيوية، وكذلك المرور على عدد من المدارس والمنشآت التعليمية بحضور قيادات الإدارة التعليمية للوقوف على مشاكل وسرعة إيجاد حلول أثناء اليوم الدراسى.
جاء ذلك بناء على توجيهات منال عوض محافظ دمياط، لمتابعة أعمال النظافة اليومية والقضاء على انتشار الباعة الجائلين بالشوارع العامة، حيث تم ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وتوجه رئيس المدينة يرافقه الإدارات المعنية والتأمين الشرطى، للمرور على كافة المحال التجارية والمقاهى لمراجعة شروط التشغيل وضبط عدة مقاهى مخالفة الإجراءات الاحترازية وتم إغلاقها، كما تم تحرير المحاضر اللازمة لعدم ارتداء الكمامة للمخالفين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رفع الإشغالات ومتابعة الإجراءات بالمنشآت التعليمية فى عزبة البرج بدمياط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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