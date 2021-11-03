أجيال- تأثير شجار الوالدين أمام الطفل على نمو مهاراته

جدة - نرمين السيد - وأوضح رفعت، خلال حلقة اليوم من برنامج "أجيال" المذاع على الراديو 9090، والذى تشارك فى تقديمه الإعلامية فاطمة مصطفى، أن الفترة ما بين (2-4) سنوات المرحلة التى تتبلور فيها الكثير من المهارات للطفل.

وأشار رفعت إلى أن الطفل تتشكل لديه بعض المهارات فى الفترة ما بين عامين حتى أربعة، مثل المشى والكلام وإتقان تناول الطعام، وإبداء الرأى، ولكن عند معاناة الطفل من العصبية الناتجة عن شجار الوالدين وصوتهم العالى تتأخر لديه تلك المهارات، وتبنى طريقة الانفعال والعصبية للتعبير عن نفسه مقتديا بأسلوب الوالدين.

وقال الاستشارى إنه عند عصبية وانفعال الأب والأم، يشعر الطفل بأنه السبب وراء ذلك نتيجة لسلوك معين خاطئ، فيحدث له تردد فى إتقان المهارات المختلفة مثل الكلام أو المشى، حتى لا يخطئ عند ممارستها وينتج عنه عصبية الوالدين.

وحذر رفعت من كلام الأهل السلبى أمام الطفل عن الأب أو الأم، لأن ذلك يؤدى إلى تشويش صورتهم فى ذهنه، وعند الكبر يشعر بالغضب تجاههم.