صور.. فحص طلبة مدارس الزقازيق ضمن مبادرة علاج أمراض سوء التغذية

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عمل الفرق الطبية بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لعلاج أمراض سوء التغذية لطلبة مدارس المرحلة الابتدائية بالمحافظة، بمدرسة الزعيم أحمد عرابى للتعليم الأساسى بقرية هرية مركز الزقازيق، تابع خلالها إجراء الفحوصات الطبية للطلبة ضمن المبادرة الرئاسية.





وأوضح مسعود، فى بيان له، أن الفرق الطبية بالمحافظة، قامت بفحص أكثر من 258 ألف طالب حتى الآن بمدارس المرحلة الابتدائية، للكشف عن أمراض سوء التغذية، مشيرًا إلى أن المبادرة الرئاسية تستهدف الفحص الطبى لـ 999158 طالبًا بمدارس الريف والحضر بالمرحلة الابتدائية بالمحافظة، منهم 700041 طالبًا بالريف، و299117 بالحضر.

وأضاف أن أعمال الفحص تتم من خلال 169 فريقًا طبيًا مدربًا، يقوم بتغطية 1960 مدرسة بالمحافظة، منهم 1527 فريقًا بمدارس الريف، و433 بمدارس الحضر، بالتنسيق بين الإدارات الصحية والإدارات التعليمية، وإدارات التأمين الصحى لتنفيذ المبادرة الرئاسية، بعد توفير التجهيزات اللازمة، والتأكيد على الفرق بالتسجيل الكامل لبيانات الطلبة وفقًا للنموذج المعد ببرنامج المبادرة الرئاسية، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بأماكن تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والأطقم الطبية.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية أهمية الكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية والأنيميا، والأمراض التى قد تؤدى إلى مضاعفات أخرى منها ضعف عضلة القلب وغيرها، وتقوم المبادرة بوأد هذه الأمراض من الخطوة الأولى، مضيفاً بأن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بصحة وسلامة المواطنين، خصوصًا أبناءنا وبناتنا الطلاب والطالبات، ولا تدخر أى جهد أو مال للحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن.