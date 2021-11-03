حلمي بكر لـ دوت الخليج:«السينما والغناء وراء البلطجة فى الشارع»

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أكد الموسيقار حلمي بكر أن هناك علاقة وطيدة بين وقوع الجرائم في الشارع المصري وما تصدره السينما المصرية من أفلام وأغاني، مشيرًا إلى أن صناع السينما يراعون الجانب المادي دون مراعاة الجانب الأخلاقي.

دوت الخليج يرصد موقف الموسيقار حلمي بكر من السينما المصرية والأغاني وعلاقتها بارتكاب الجرائم.

حلمي بكر يتهم السينما المصرية بإهمال الجانب الأخلاقي

وقال حلمي بكر في تصريح خاص ل «موقع دوت الخليج» " طبعًا السينما لها دور في الجرائم، طول ما التأثير مادي بحت دون مراعاة التأثير الآخر الأخلاقي تبقى مصيبتنا سوداء".

وتابع: "طول ما بنحول الفنان اللي بيدافع عن قضايا الإجرام لبطل، هينشئ عن ذلك خلل في المجتمع ويطلع من أول الطفل لحد الشاب ترتكب الجرائم ودي كارثة".

حلمي بكر يحذر من خطورة لغة وتأثير السينما على المجتمع

واستطرد حلمي بكر: "لازم ناخد بالنا أن السينما لغة مجتمعية خطيرة ولغة تأثيرية خطيرة، طول ما بنحول اللاشئ لشئ تحت شعار المكسب المادي يبقى عليه العوض".

حلمي بكر يرفض ذكر اسم محمد رمضان حتى لا يعطيه أكبر من حجمه

وعن قصده نماذج بعينها هي من تسبب في انحدار السينما كالفنان محمد رمضان والمنتج محمد السبكي قال: "كلنا قاصدين ولكن الواضح أكبر من القصد، ومبذكرش أسماء لأن الأسماء دي أصبحت سائدة على رأس المجتمع ولما بتجيب سيرتها بتديها حجم أكبر من حجمها".

وأشار إلى أن من يتسبب في خلل المجتمع هما اثنين من يفعل ومن يشجع على الفعل، هادفين إلى المكسب المادي دون مراعاة الجانب المعنوي والأخلاقي.

وأوضح الموسيقار حلمي بكر، أن الغناء سريع الانتشار والسينما بطيئة وخبيثة وهما يفطة المجتمع المصري التي تسببت في انتشار الجرائم.