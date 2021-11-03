/659570/رنا-رئيس-تتذكر-رحيل-والدها-وجدها-بكلمات-مؤثرة-قلبي-جواه-وجع-كبير

تحدثت الفنانة الشابة رنا رئيس للمرة الأولى عن فقدانها لوالدها وجدها والذي كان في أيام متتالية الأمر الذي مثل صعوبة لها في تصديق ما حدث، مشيرة إلى بعض ذكرياتها معهم.

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نشرت الفنانة رنا رئيس صورة لوالدها وجدها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “ الفرق كان يوم! بس أحداث كل حاجة حصلت مرت عليا 100 سنة يمكن عقلي واقف عند اللحظة اللي كنتم فيها لسة هنا و مامشتوش هو مش يمكن بلا اكيد، قلبي جوه وجع كبير بس جدو عاش عمره كله بيعلمني الصبر و الايمان و رضا.و ان ايماني بربنا يفوق كل شيء”.

وتابعت رنا حديثها: “كانوا دول اكبر نعم انا اتعلمتها إن رضيت بما قسمته لك ارحت قلبك و بدنك وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الحمد لله”.

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وكانت تألق الفنانة رنا رئيس من خلال مسلسل «نجيب زاهي زركش» بجانب الفنان الكبير يحيى الفخراني، في تجربة فريدة ومختلفة عني غيرها من الأعمال المعتادة للفخراني اذ تناول العمل في إطار درامي كوميدي قصة الثري نجيب زاهي زركش، والذي يكتشف سرًا خطيرًا بوجود ابن له، وبمساعدة خادمه ينجح في الوصول لثلاث شباب محتمل أن يكون ابنه ضمنهم.

وشارك في بطولتة مسلسل «نجيب زاهي زركش» كلًا من الفنان الكبير يحيى الفخراني، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسري، وتميم عبده، ومحمد الصاوي، وفتوح أحمد، والعمل تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني.

كما شاركت أيضا في مسلسل "ضل راجل"، والتي جسدت فيه دور ابنة ياسر جلال ،تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، وشارك فى بطولته كل من نور اللبنانية ومحمود عبد المغنى.