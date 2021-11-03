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يدخل فريق النادي الأهلي أمام غريمة التقليدي الزمالك مباراته يوم الجمعة المقبل، حيث يستضيف ستاد القاهرة الدولي مباراة القمة 123 والتي ستجمع بينهما في إطار الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز 2021-22، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ويرصد دوت الخليج توقيت مباراة القمة.. القنوات الناقلة مباراة الأهلي و الزمالك:

حقق الفريقان في مباراتيهما الأولى الفوز في الدوري هذا الموسم، وكانت بداية الأهلي قوية حيث سحق الإسماعيلي ،وانتصر في الثانية على البنك الأهلي بهدف نظيف.

بينما الزمالك فقد فاز على إنبي وطلائع الجيش على التوالي، وقد حسم المباراتين بنفس النتيجة 2-0، ليتواجد الفريقان على قمة جدول ترتيب الدوري المصري بست نقاط لكل منهما، لكن الأحمر متفوق بفارق الأهداف.

ينتظر عشاق ومحبي كرة القدم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة القادمة، ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري العام يوم الجمعة القادمة على ستاد القاهرة.

ويقع بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي في حيرة بسبب محمد الشناوي وعلي لطفي، فهل يدفع بمحمد الشناوي العائد من الإصابة مؤخراً أم يستمر علي لطفي في حراسة مرمى الفريق، بعدما خاض أول لقائين بالدوري أمام الإسماعيلي والبنك الأهلي.

أشرف بن شرقي

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي بأن موسيماني يفضل مشاركة علي لطفي، مع عدم المجازفة بالشناوي أمام الزمالك، مع إعطاء الثقة للأول بأنه يعتمد عليه ويثق في قدراته.

وحقق الأهلي الفوز على البنك الاهلي في اللقاء الماضي، بهدف نظيف أحرزه محمد شريف عقب نزوله، في لقاء كان صعب على المارد الأحمر بسبب تكتل لاعبي البنك وتنفيذهم لتعليمات خالد جلال بشكل متقن، مما صعب الأمر على كتيبة موسيماني.

تدريبات الزمالك

وأدى لاعبي الزمالك التدريبات تحت قيادة أحمد عصمت مدرب التأهيل والأحمال بالفريق ، وكانت عبارة عن جري حول الملعب وإطالات ، بجانب بعض التدريبات التأهيلية والبدنية الأخرى .

دى محمود عبد الرازق شيكابالا وأيمن حفني ومحمود شبانة ، وأحمد زكي ، ومحمد حسام بيسو ، ومحمد حمدي وسيد عبد الله نيمار لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، فقرة فنية على هامش المران الصباحي اليوم الأربعاء والذي أقيم لهذه المجموعة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي ، ضمن البرنامج التدريبي الموضوع لهم من قبل الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

كما خاص اللاعبون تدريبات بالكرة من لمسة واحدة في مربعات بجزء صغير من الملعب، أعقبها تنفيذ بعض الجمل الخططية الخاصة.