«رسمتي الضحكة في قلوبنا»..خالد النبوي يساند سهير البابلي في محنتها

/659573/رسمتي-الضحكة-في-قلوبناخالد-النبوي-يساند-سهير-البابلي-في-محنتها

حرص الفنان خالد النبوي على دعم ومساندة الفنانة سهير البابلي بعد تدهور حالتها الصحية خلال الأيام القليلة الماضية دخلت على إثره العناية المركزة.

دوت الخليج يرصد رسالة خالد النبوي لـ سهير البابلي بعد دخولها العناية المركزة

نشر خالد النبوي صورة للفنانة القديرة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وعلق عليها قائلا: “عبقرية المسرح سهير البابلي ربنا يسلمك من كل شر و تقومي بالسلامة ،، إتعلمت منك كتير في أول فيلم ،، رسمتي الضحكة في قلوبنا وعلى وشوشنا، وهتفضل طول العمر، ربنا يشفيكي، آمين".

هذا وكشفت ابنة البابلي، تطورات جديدة في حالة والدتها الصحية التي شهدت تراجع كبير خلال الفترة القليلة الماضية أخذت قلوب جمهور الفنانة.

وقالت نيفين القرناوي، ابنة سهير البابلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة الحدث اليوم موضحة حقيقة خضوعها لعملية قلب مفتوح: “سمعت دلوقت حد بيقول إنها دخلت تعمل قلب مفتوح، كلام مش مظبوط خالص”.

أسباب تدهور الحالة الصحية لسهير البابلي

وتابعت كاشفة عن أسباب تدهور حالتها الصحية من البداية: “كانت أول حاجة السبب والله أعلم هبوط السكر العالي جدا، لحقوا طبعا، والسكر لما هبط عمل جفاف في الجسم، والبروتين نقص جدا من الجسم، فابتدت تمتنع عن الكلام والأكل والشرب. ولما دخلت تعمل تشيك أب لقى في مية على الرئة، وشوية لقى كمان جلطة فعضلة القلب وقفت، بس الحمد لله شغلوها بفضل الله وهي دلوقت تحت الرعاية في العناية المركزة”.

آخر تطورات الحالة الصحية لسهير البابلي

وأضافت القرناوي: “أنا بكلمها وهي من ساعة ما دخلت بتتكلم، ودرجة الوعي جميل، بس في أوقات بيدوها مهدئ عشان في حاجات راكبة. في خراطيم عشان التنفس لإن الأكسجين نزل جدا عشان المية على الرئة، وعشان عضلة القلب وقفت، فلازم يريحوا شوية متبقاش قاعدة مركزة قوي مبتنامش، فبيدوها مهدئ عشان تسترخي ويقدروا يشوفوا درجة التحسن”.