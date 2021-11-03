/659579/لقاء-الخميسي-بعد-نجاح-حتة-من-القمر-تعليقاتكم-نورت-حياتي-وادتني-دفعة

أعربت الفنانة لقاء الخميسي عن سعادات بردود أفعال الجمهور حلو حكايتها الجديدة «حتة من القمر» ضمن حكايات مسلسل «زي القمر»، مشيرا إلى أن الحلقة الأخيرة ستكون مفاجأة للجمهور.

دوت الخليج يرصد احتفال لقاء الخميسي بنجاح مسلسل حتة من القمر

ونشرت لقاء صورة جديدة لها من كواليس المسلسل عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلقت عليه: “انهاردة آخر حلقة من حدوتة حتة من القمر..حبيت اقولكم أد إيه تعليقاتكم الجميلة نورت حياتي وحلت أيامي وأدتني دفعة كبيرة إن اللي جاي يبقى أحلى وأحلى وأبقى عند حسن ظنكم دائما وابدا”.

وتابعت لقاء حديثها: “بِحُبُكُم باحلم وباعيش.. يارب الحلقة تبقى عند حسن ظنكم وتعجبكم لكم منى كل الحُب.. كل الشكر والعرفان لكل من ساهم وبذل مجهود عظيم لخروج هذا العمل الغالي على قلبي للنور”.

وتعد حكاية «حتة منا القمر» ومن إخراج محمد عبدالرحمن حماقي، وتأليف السيناريت الشابة ميرنا الفقي، ويشاركها في البطولة الفنان محمد العروسي.

مواعيد عرض حكاية حتة من القمر من مسلسل زي القمر

وتُعرض حكاية «حتة من القمر» بداية من السبت إلى الأربعاء، على شاشة CBC، الساعة 8 مساءً، وتعاد الساعة 2.30 صباحًا والساعة 11 صباحًا، وعلى قناة CBC دراما، الساعة 11 مساءً، وتعاد الساعة 5 صباحًا، والساعة 4 مساءً، كما تعرض أيضًا على منصة "watch it".

وتظهر لقاء الخميسي بوحمة سوداء في وجهها خلال أحداث الحكاية، مما يعرضها للتنمر من كل من حولها، ليستعرض المسلسل معاناة أي شخص لديه شيء مختلف.

حكايات مسلسل زي القمر الموسم الثاني

وتألقت كلا من الفنانة بشرى والفناة داليا مصطفى بحكايتهم “مش مبسوطة”، التي عرضت الأسبوع المنقضي من مسلسل “زي القمر”، وشاركهما البطولة كلا من أحمد سعيد عبد الغني وهشام إسماعيل وداليا مصطفى، وتأليف عمرو الدلى وإخراج شيرين عادل.

كما سلطت سوسن بدر خلال حكاية «اللي خلف مامتش» الضوء على المشاكل الخاصة التي يتعرض لها الأرامل والصعوبات التي تواجهم في تربية أولادهم بعد فقد الأب، وخاصة المشاكل التي يعانوا منها عند تقسيم الميراث.

«اللي خلف ماماتش» بطولة سوسن بدر، أحمد فؤاد سليم، إيهاب فهمي، تأليف مصطفى جمال هاشم، و من إخراج أحمد شفيق و تأليف مصطفى جمال هاشم.