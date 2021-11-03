بسبب عذاب القبر.. عبدلله رشدي يهاجم خالد منتصر.. أنت بتطعن في الدين علشان التمويل والسبوبة

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علق الداعية الإسلامي، عبدالله رشدي، على ما قاله المفكر خالد منتصر، بشأن مسألة وجود عذاب فى القبر من عدمه.

دوت الخليج

بسبب عذاب القبر.. عبدلله رشدي يهاجم خالد منتصر

وقال الداعية الإسلامي عبدالله رشدي:" الذى قال إن هناك عذابًا ونعيمًا فى القبر هو الله ورسوله، فإن كنت تخشاه فأحسن طاعة ربك، وإن يم يعجبك عذاب القبر فعذاب الآخرة فى الانتظار.

وتابع:" فالله يقول:" ولعذاب الآخرة أشد وأبقى"، وفى إشارة إلى المفكر خالد منتصر، قال الداعية عبدالله رشدي:"وحين نضع كلام الله ورسوله موضع الاستهزراء يا دكتور خالد فقلوبنا فيها مرض، مرض الطعن فى الدين باستخدام فزاعة العلم والتطور، وحين يستمر التمويل والسبوبة، وحتى تستمر المعركة الموهومة بين الدين والعلم.

وأضاف:" وصدق الله إذ قال:" فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا"، مضيفًا:" وطبعًا الدكتور خالد منتصر ليس منهم.. نحن نفهمه فقط.

هذا وكان المفكر خالد منتصر قد أشار فى وقت لاحق، أنه لا وجود للثعبان الأقرع، حيث قال:" ولا ثعبان أقرع ولا ثعبان بباروكة، فزاعات من أجل أن تظل سيطرة رجال الدين على العقول، وترهيب فى سبيل ألا تنقطع السبوبة.