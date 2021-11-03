قومى المرأة يهنئ سوزان القلينى لفوزها بجائزة اتحاد رواد الأعمال العرب 2021

جدة - نرمين السيد - هنأ المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه، الدكتورة سوزان القلينى عضوة المجلس القومى للمرأة؛ لفوزها بجائزة اتحاد رواد الأعمال العرب 2021.





وأعربت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، فى بيان أصدرته اليوم، عن بالغ سعادتها وفخرها لفوز الدكتورة سوزان القلينى بهذه الجائزة المتميزة، مؤكدة أن الدكتورة سوزان القلينى تعد رمزا من رموز الإعلام، تتلمذ على يدها العديد من الإعلاميين المتميزين فى الإعلام المصرى والعربى، فهى سيدة تدرك جيداً ان الإعلام يقدم رسالة هادفة وله دور بارز فى توعية الجمهور بمختلف القضايا.

وقالت رئيسة المجلس، إن الدكتورة سوزان القلينى تعد نموذجا مشرفا للمرأة المصرية نفخر به جميعاً، متمنية لها المزيد من التقدم والنجاح.

يذكر أن جائزة اتحاد رواد الأعمال العرب 2021، تتضمن مائة قصة من قصص نجاح رموز المجتمع العربى والإفريقى من القادة وأصحاب المشروعات ورواد العمل المجتمعى، والإعلاميين ورؤساء مجالس الإدارات، ونخبة من الشخصيات العامة.