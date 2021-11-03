السيسى يتابع مستجدات العمل بمشروع التجلى الأعظم بسيناء

جدة - نرمين السيد - وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، أن الرئيس وجه بأن يتسق المشروع مع مكانة تلك البقعة المقدسة الفريدة من أرض مصر، ولتقديمها للإنسانية ولشعوب العالم على النحو الأمثل، تقديرًا لقيمتها الروحية العظيمة التى تنبع من كونها حاضنة للأديان السماوية الثلاثة.

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