تعليقًا على واقعة الإسماعيلة.. هدى زكريا لـ دوت الخليج: «الفن الهابط والتدين الشكلي السبب»

/659574/تعليقا-على-واقعة-الإسماعيلة-هدى-زكريا-لـ-تحيا-مصر-الفن-الهابط-والتدين-الشكلي-السبب

أوضحت دكتورة هدى زكريا أستاذ علم الاجتماع، أن جريمة القتل البشعة التي شهدتها محافظة الإسماعلية ما هي إلا ظاهرة اجتماعية تقع في كل بلاد العالم وليس مصر فقط.

دوت الخليج يرصد وجهة نظر الدكتورة هدى زكريا في الأسباب التي دفعت إلى وقوع جرائم القتل.

هدى زكريا تطالب بمعالجة جرائم القتل باعتبارها مرض اجتماعي

وأكدت هدى زكريا في تصريح خاص ل «موقع دوت الخليج» أن تلك الجريمة عرض لمرض اجتماعي يجب مناقشته ومعالجته على الفور.

ولفتت إلا أن الفن الهابط واحد من الأسباب التي تدفع إلى ارتكاب مثل الجرائم، كمشهد حرق الأب في مسلسل «ابن حلال» للفنان محمد رمضان.

هدى زكريا تهاجم محمد رمضان بسبب جريمة الإسماعلية

وأشارت إلى أن الفنان محمد رمضان كظاهرة جزء من وقوع مثل تلك الجرائم البشعة، إلى جانب المجتمع الذي أسقط القيم الاجتماعية كالتكافل والتراحم.

وأضافت إلى أن التدين الشكلي لعب دور في وقوع الجرائم، فضلًا عن انكماش الطبقة المتوسطة التي كانت تتميز بالأخلاق الرفيعة.

وفي الختام، كشفت أن كلمة السر وراء جرائم الشارع هي الأغاني الشعبية التي تتضمن معاني تحرض على العنف مثل مهرجانات المطرب حسن شاكوش.

جريمة الإسماعلية

جدير بالذكر، أن الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية تلقت بلاغًا من الأهالي بالقبض على شخص قام بفصل رأس آخر في شارع طنطا، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وتم القبض على المتهم وإحالته إلى النيابة العامة

وأكد المتهم أمام أجهزة التحقيق أن سبب قتله للمجني عليه أخذاً بالثأر لشرفه بسبب قيام المجني عليه باغتصاب أمه وأخته.