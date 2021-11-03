موعد مباراة المنتخب السعودي

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويتواجد المنتخب السعودي حاليا على صدارة المجموعة بعدما جمع العلامة الكاملة في بداية التصفيات النهائية.

وخلال فترة لاتوقف الدوليا لقادمة يلعب المنتخب السعودي مبارتين، ويريد تحقيق الفوز من أجل تثبيت أقدامة للعبور لكأس العالم 2022.

وتقام المباراة الأولى أمام أستراليا، يوم 11 نوفمبر الجاري، وتقام المباراة في تمام الـ 11 صباحا، وخارج الملاعب السعودية.

أما المباراة الثانية ستكون أمام فيتنام، خارج الأرض وتقام يوم 16 نوفمبر الجاري، وفي تمام الثانية مساء.

موعد مباراة السعودية ضد اليابان في تصفيات كأس العالم 2022

يستضيف ستاد الجوهرة المشعة بجدة المباراة الثالثة للمنتخب السعودي في الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022، والتي ستكون ضد منتخب اليابان، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً.

فيما يدخل منتخب اليابان المواجهة وليس لديه أي خيار غير الفوز في المباراة لمواصلة المنافسة علي الصدارة والتأهل الي مونديال قطر.

ومن المتوقع أن يبدأ منتخب السعودية المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي: محمد العويس.

الدفاع: سلطان الغنام، عبد الاله العمري، عبد الله مادو، ياسر الشهراني.

الوسط: عبد الاله المالكي، محمد كنو، سلمان الفرج.

الهجوم: فهد المولد، سالم الدوسري، صالح الشهري.

نفي الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم في بيان رسمي، إستضافته لبطولة كأس العالم للأندية، وجاء ذلك بعد سجب البطولة من اليابان البلد المستضيفى الأولي للبطولة، بعد انتشار فيروس كورونا.

ومن الجدير بالذكر أنه كانت هناك نية لدى الاتحاد الجنوب إفريقي في طلب استضافة كأس العالم للأندية الذي من المتوقع تأجيله إلى عام 2022، بسبب الأجندة الدولية وهذا ما صرح به رئيس الاتحاد، دانيال جوردان.

بيان اتحاد جنوب إفريقيا

وكتب الاتحاد في بيانه الرسمي: "سنعمل مع الحكومة من أجل عودة الجماهير إلى المدرجات وهذه كانت رغبتنا قبل التفكير في استضافة كأس العالم للأندية".

وتابع: "لكي تستضيف جنوب إفريقيا كأس العالم للأندية، تحتاج الأمة للوصول إلى نسبة 70% من تطعيم الأفراد بلقاح فيروس كورونا".

وأضاف: "جنوب إفريقيا مدرجة حاليًا في القائمة الحمراء من قبل بريطانيا العظمى، وسيأتي إلينا تشيلسي بطل دوري أبطال أوروبا وهو عائق كبير بالنسبة لاستضافة تلك البطولة".

واختتم البيان: "لذلك، قرر الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم ألا يتقدم بعرض رسمي لاستضافة هذا الحدث".