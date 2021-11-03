اسكان الشيوخ تناقش تطوير المناطق والاسواق العشوائية وعواصم المحافظات «صور»

تستأنف اللجان النوعية بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عقد اجتماعاتها لمناقشة عدد من الطلبات.ومشروعات القوانين التي تحال إلى المجلس عقدت لجنة الاسكان والادارة المحلية والنقل اجتماعا اليوم برئاسة النائب خالد سعيد اجتماعا اليوم للتعرف على اخر المستجدات بأن تطوير المناطق والاسواق العشوائية و تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبري بحضور المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضارية.

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