/659584/حدوتة-حكايتي-مع-الزمان-مسلسل-إلا-أنا-يتصدر-تريند-تويتر

شهدت قصة «حكايتي مع الزمان» التي تخوض بطولتها الفنانة ميرفت أمين، ردود فعل إيجابية من الجمهور قبل مرور أسبوع على عرض الحكاية عبر قناة Dmc، ومن ثم بدأ رواد السوشيال ميديا وخاصة تويتر، في رفع هشتاج مسلسل “إلا أنا”.

دوت الخليج يرصد

سبب تصدر مسلسل إلا أنا تريند تويتر

وتدور الحكاية الجديدة من مسلسل إلا أنا حول ميرفت أمين أم لديها 4 أبناء، عاشت معاناة شديدة مع والدهم ولكنها قررت الطلاق منه بعد أن زوجت بناتها الثلاث، لتبدأ صراعات ومشاكل أبنائها بسبب تلك الأزمة وتدور أحداث الحكاية في ذلك الإطار في جو درامي تشويقي.

مواعيد عرض أحدث حكايات إلا أنا

تعرض حكاية «حكايتي مع الزمان» من مسلسل«إلا أنا 2» على قناة DMC في تمام الساعة الثامنة مساء، على أن تكون الإعادة الساعة 3 بعد منتصف الليل والساعة 12:30 ظهرًا، فيما يعرض المسلسل على شاشة DMC Drama الساعة 11 مساءً، والإعادة الساعة 9 صباحًا والساعة 4 عصرًا.

وتضم حكاية «حكايتي مع الزمان» عدد كبير من النجوم منهم ميرفت أمين وأحمد جمال سعيد وهايدي رفعت وعصام السقا وشاهيستا سعد ورضوى جودة وحازم إيهاب، والحكاية تأليف أمين جمال وتحت قيادة المخرج أحمد حسن.

تفاصيل مسلسل إلا أنا

مسلسل "إلا أنا" دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسري الفخراني، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات، وتسرد وقائع وأحداثًا حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.

يتكون الجزء الجديد من مسلسل «إلا أنا» من 6 حواديت كل حدوتة تدور في 10 حلقات، كما سيقدم حكايات أخرى من العمل ليكون هدفها الرجال والحديث عنهم، خاصة أن الحكايات السابقة كانت تكشف عن دور المرأة في المجتمع وعن تأثيرها والمعاناة التي تعيشها بشكل يومي، وهو ما تم طرحه في كثير من الحكايات المعروضة.

فيلم أعز الولد أخر أعمال ميرفت أمين

وكان أخر ظهور للفنانة ميرفت أمين من خلال فيلم "أعز الولد" التي شاركة به بجانب الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز وشيرين وإنعام سالوسة، مع الفنانة رجاء الجداوي في ظهورها السينمائي الأخير قبل وفاتها، تأليف شريف نجيب وجورج عزمي، وإخراج سارة نوح في تجربتها الإخراجية الأولى.