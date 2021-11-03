/659586/محمود-بدر-يتقدم-بطلب-إحاطة-لوزيرالإسكان-بشأن-إحلال-وتجديد-شبكة-الصرف-الصحي-والزيادة-السكانية-بشبين-القناطر

تقدم النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب، بطلب احاطة الي المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى المهندس عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق، بمناسبة مرور أكثر من ثلاثون عاما على تنفيذ شبكة الصرف الصحي، وكذلك شبكة مياه الشرب داخل مدينة شبين القناطر، إضافة إلى الزيادة السكانية واتساع مناطق البناء في الاحوذة العمرانية الجديدة، مما ادى الى زيادة الضغط على الشبكة القديمة.

دوت الخليج يرصد تقدم محمود بدر بطلب احاطة لوزير الاسكان الزيادة السكانية وأشار النائب محمود بدر، فى طلب الإحاطة المقدم منه، أنه يلزم عمل احلال وتجديد في بعد مناطق المدينة، حيث أنه توجد بعض المناطق التي تحتاج الى الاحلال والتجديد وهي: - احلال وتجديد شبكات الصرف الصحي، ومنطقة مسجد صحي المعلاوي بطول 1 كيلو متر منطقة الدالتا ش الصافوري بجوار مستشفى مؤمنة بطول 1 كيلو . شارع الشرفاء أمام سيتي مول بطول 50 متر ، إضافة إلى احلال وتجديد شبكات مياة الشرب منطقة عواد الجمالية أمام مجلس المدينة الجديد بطول 500 متر بقطر مواسير 6 موعة منطقة شارع الصافوري بطول 500 متر بقطر 6 بوصة حتي جلاش الزهور، و منطقة خلف المطافي بطول 150 متر بقطر 6 بوصة منطقة الوكلاء القديمة من فرن محمد عبد العظيم بطول ٢٠٠ 6 بوصة لذا ارجو من سيادتكم تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذها في أسرع وقت.

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