رسمياً: إيقاف كريم بامبو 4 أشهر بسبب المنشطات.. تفاصيل

/659588/رسميا-إيقاف-كريم-بامبو-4-أشهر-بسبب-المنشطات-تفاصيل

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

قررت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات إيقاف كريم بامبو لاعب البنك الأهلي 4 أشهر، وذلك لانتهاك قواعد مكافحة المنشطات.

وكان كريم بامبو قد تم إيقافة في بداية هذا الموسم بعد الجصول على عينة إيجابية منه في نهاية مباريات الموسم الماضي للدوري المصري.

وحصل كريم بامبو على مادة محظور استخدامها للاعبي كرة القدم، وهو ما أستوجب إيقافه لمدة 4 أشهر عن ممارسة كرة القدم.

يذكر أن كريم بامبو يلعب حاليا مع نادي البنك الأهلي قادما من الزمالك، ولم يلعب حتى الأن مع الفريق أي مباراة هذا الموسم.

مدرب البنك الأهلي: سعيد بعودة الجماهير في مباراة الأهلي.. والفوز على طلائع الجيش مستحق

أكد خالد جلال، المدير الفني للبنك الأهلي، أنه سعيد بالفوز على طلائع الجيش في افتتاحية الدوري المصري هذا الموسم.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "نتيجة اليوم كانت هامة للغاية، خاصة أنها في بداية الدوري ثم المباراة القادمة ستكون أمام الأهلي، وكان لابد أن نقدم مستوى متميز ونتيجة طيبقة قبل المباراة القادمة".

كريم بامبو

وزاد "طلائع الجيش قدم بماراة جيدة، ولكننا تمكن من تسغلال الأخطاء، خاصة في الشوط الثاني، وجميع التبديلات كانت هجومية بسبب البحث عن الفوز فقط".

وواصل "بداية الدوري لابد أن تكون النتيجة جيدة لقادم المباريات، ومن الصعب أن يقدم كل فريق المستوى العالي في بداية الدوري، ونتمنى مواصلة النتائج خلال الفترة المقبلة بنجاح".

وأردف "سعيد أن مباراة الأهلي ستكون بحضور جماهيري، وهذا أمر جيد لأن الجماهير هي روح المباريات وأتمنى العودة بكامل طاقة الاستادات خلال الفترة القادمة".