/659589/مفاجأة-الفنان-محمد-رمضان-متورط-في-حادث-الإسماعيلية-وعلاقته-بقطع-رأس-مواطن

محمد رمضان ، دون اتفاق سابق بينهم، اجتمع المتخصصين من النقاد على أن هناك علاقة وطيدة بين وقوع الجرائم فى الشارع المصري، وما تبثه الأعمال السينمائية أو الأغاني المقدمة بشكلً عام خاصة تلك التى لا تراعي أى جوانب أخلاقية أو اجتماعي.

دوت الخليج

هل محمد رمضان متورط فى حادث الإسماعيلية؟

وفي كل حديث للنقاد وسينمائيين ومفكرين، جاءت الإشارة إلى الأعمال الفنية التى يقدمها الممثل الشاب محمد رمضان، مؤكدين على أن تلك المشاهد الذى يقدمها تحرض وبشكل غير مباشر على العنف والبلطجة واستخدام الأسلحة البيضاء، وهو محل تقليد من قبل مواطنين عاديين.

محمد رمضان طوال السنوات الماضية أخذ «دور» البلطجي القادر على القتل والتجريس والسحل، وهذا ما جرى تحديدًا فى أفلام مثل الأسطورة والألماني، وعبده موته، فلا تخلوا تلك المشاهد من استخدام الأسلحة البيضاء والإقدام على الأعمال الإجرامية فى إطار بطولي.

أفلام محمد رمضان إما «قاتل أو يسعى للثأر»

تنعدم أفلام محمد رمضان وفقًا لعددم من المتخصصين لمراعاة أى بعد الاجتماعي، رغم تأثيرات السينما والفن بشكل خطير على المجتمع، إلا أنه توهج إما سفاحًا يقتل أعز أصدقائه فى فيلم الألماني، أو الفتى البلطجي الشرير الذى يداوم على أعمال البلطجة، وأخذ الحق بالذراع وليس القانون.

جاءت حادثة الإسماعيلية صادمة للكثير من المواطنين، الذين رأوا أن ذبح مواطن لآخر هو نتيجة تقليد أعمى لأعمال محمد رمضان، الذى سبق وأن قام بطعن شخص وسحل آخر فى أماكن عامة ضمن أعمال سينمائية، وهو أزمة توهجت بأن لها انعكاسات اجتماعية بحتة.

سبق للفنان محمد رمضان فى مسلسل رمضاني له أن قام بسحل مواطن، وتعريته ومن ثم إلباسه عنوة بقميص نوم حريمي، وهو ما جرى تقليده فى الواقع فى واقعة مشابهة.

أعمال رمضان وفقًا لما أشار إليه المتخصصون فى مجال النقد السينمائي، قد أكدت على أنها تسعى فقط للكسب المادي دون مراعاة نهائيًا إلى الجانب الأخلاقي، أو الاجتماعي.

الأعمال الفنية لـ محمد رمضان.. انعدام الجانب الاجتماعي والأخلاقي

أخذ الحق باليد والثائر المباشر وتقديم العقاب، هى مشاهد داوم رمضان على ممارستها، فتجده ممسكًا بسلاح أبيض طويل، ويجلس على مقعد فى إحدى المشاهد وأخرى تراه بلطجي يقتل ويهدد المواطنين فى الأماكن العامة، وهذا فى إطار بطولي كونه قد أخذ حقه عنوة متجاهلًا كل الأعراف القانونية.