ترددات القنوات الناقلة مباراة مانشستر سيتي اليوم ضد كلوب بروج

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يلتقي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مع كلوب بروج البلجيكي في إطار المجموعة الأولى، من أجل تحقيق فوز جديد على الفريق البلجيكي بعدما اكتسحه في الجولة الماضية بخماسية لاحتلال صدارة مجموعته بدوري الأبطال اليوم، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً.

ويرصدتحيا مصرالتفاصيل:

القنوات الناقلة

ومن المقرر إقامة مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروج عبر قناة "beIN Sports 3 HD Premium"، بتعليق صوتي عصام الشوالي.

ويمكن تنزيل قناة بي ان سبورت بريميوم على القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد 11547.

قائمة مانشستر سيتي لمواجهة كلوب بروج:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: روبن دياز، كايل ووكر، جواو كانسيلو، إيمريك لابورت.

خط الوسط: رودري، كيفين دي بروين، بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: فيل فودين، جاك جريليش، جابريل جيسوس.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروج بالذهاب:

انتهت مباراة فريق مانشستر سيتي أمام كلوب بروج البلجيكي بفوز فريق مانشستر سيتي بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن مباريات الجولة الثالثة في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وتمكن اللاعب كانسيلو في الدقيقة30 من تسجيل الهدف الأول لفريق مانشستر سيتي بعدما وضعها بطريقة رائعة من بين قدمي حارس المرمي.

وفي الدقيقة 42 تمكن الجزائري رياض محرز من تسجيل الهدف الثاني لفريق مانشستر سيتي من ركلة جزاء وضعها علي يمين الحارس.

قرر نادي مانشستر سيتي الدخول بقوة في سباق التعاقد مع إيلاش موريبا لاعب وسط برشلونة بعد انتهاء عقده مع النادي الكتالوني.

موريبا أثار حالة من الجدل داخل برشلونة، بسبب عدم رغبته في التوقيع على عقد جديد، بدلًا من عقده الحالي الذي ينتهي في يونيو 2022.

المدرب بيب جوارديولا يعتبر من أشد المعجبين بالنجم الشاب، لذلك قرر ضمه لتدعيم صفوف وسط فريقه.

الصحيفة أكدت أن برشلونة حدد مبلغ 20 مليون يورو للتخلي عن اللاعب هذا الصيف، بوجود اهتمام من لايبزيج وكذلك تشيلسي.

الأمور غير واضحة حتى الآن، سواء بقبول اللاعب الرحيل لأي فريق هذا الصيف، أو الانتظار لسيتي الصيف القادم للحصول على مقابل مادي أكبر.

وعلى الجانب الآخر لا يفضل برشلونة هذه الطريقة، حيث يريد بعض الأموال في خزائنه من أجل سد العجز في الأزمة المالية.

حياة موريبا لم تكن سهلة في أكاديمية النادي الكتالوني، حيث مر بالعديد من الأوقات الصعبة وشخصيته كانت غير منضبطة.