العراق ومصر يبحثان مشروع الربط الكهربائى الثلاثى

جدة - نرمين السيد - واستعرض الجانبان، وفقا للوكالة الوطنية العراقية، آفاق التعاون المشترك بين البلدين وسبل تطويرها فى إطار المجلس التنسيقى العراقى المصرى الأردنى المشترك، فضلا عن مناقشة عدد من المشاريع الاستثمارية والخدمية فى مجالات السكن، والطرق والجسور، التى سيجرى تنفيذها من قبل الشركات المصرية فى عدد من المحافظات العراقية.

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