عبدالغفار يبحث الخطوات الخطوات التنفيذية للمشروع القومى لتنمية الأسرة

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، اجتماعا لبحث الخطوات التنفيذية للمشروع القومى لتنمية الأسرة، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان.





واطلع الوزير خلال الاجتماع على محاور المشروع القومى لتنمية الأسرة والخطوات التنفيذية الخاصة بوزارة الصحة والسكان، حيث تم تخصيص 52 مركز صحة وتنمية الأسرة على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى، وإسناد أعمال الإنشاءات والتجهيزات لعدد من الشركات القومية، حيث يضم كل مركز (وحدة صحية، حضانة للأطفال، مركز تدريب للسيدات ومشاغل للصناعات اليدوية)، بما يضمن ربط الأم والطفل بالمركز الصحى وتوفير فرص عمل للسيدات بما يساهم فى تحسين العائد التنموى، وتمكين المرأة المصرية.

كما اطلع عبدالغفار أيضا على خريطة توزيع مراكز صحة وتنمية الأسرة على مستوى الجمهورية، وتفاصيل التجهيزات والأعمال الإنشائية والتأهيلية لكل مركز، مؤكدا تذليل أى تحديات أو عقبات للإسراع من الانتهاء من تلك المراكز فى التوقيتات الزمنية المحددة وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع لبدء تقديم الخدمات الصحية والتنموية ضمن المشروع.

وأكد الوزير أهمية المشروع القومى لتنمية الأسرة والذى سينعكس إيجابيا على المواطن المصرى، من خلال تطبيقه بالتوازى مع المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، مشيرا إلى الدور الكبير لمراكز صحة وتنمية الأسرة فى تقديم الخدمات الصحية والمتابعة الصحية الدورية للمرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المراة، وإجراء فحوصات ما قبل الزواج، والخدمات الصحية للشباب وذوى الإعاقة، بالإضافة إلى الاهتمام بالصحة الإنجابية للمرأة.

ولفت الوزير إلى الانتهاء من تدريب 1000 طبيب من أقسام النساء والتوليد فى المستشفيات الجامعية على برامج الصحة الإنجابية، موجها باستمرار تلك البرامج التدريبية والتنسيق بين وزارة الصحة والسكان والجامعات المصرية لتدريب الأطباء بمراكز صحة وتنمية الأسرة فى كافة المناطق على مستوى الجمهورية، كما وجه الوزير بتوفير البرامج التدريبية للممرضات والرائدات الريفيات ضمن المشروع بما يساهم فى تقديم أفضل خدمة طبية.

وأشار الوزير إلى أهمية ميكنة مراكز صحة وتنمية الأسرة ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة بما يساهم فى المتابعة الدورية للسيدات وتقديم التوعية الصحية ومتابعة البرامج الغذائية والصحية للأطفال، بالإضافة إلى دعم وتمكين المرأة من خلال توفير فرص عمل للسيدات بأقسام المشاغل بمراكز صحة وتنمية الأسرة.