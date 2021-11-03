وفد الأزهر بنيجيريا يبحث سبل التعاون العلمى بمجالات التعليم والتدريب

جاء ذلك خلال لقاء عقده وفد الأزهر برئاسة الدكتور نظير عيّاد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، اليوم الأربعاء، مع مجلس أمناء جامعة الاستقامة بجمهورية نيجيريا، بحضور السفير المصرى السيد إيهاب عوض.
وقال عياد: "إن اللقاء يأتى فى إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بتنظيم المزيد من اللقاءات الفاعلة التى تسهم فى تحقيق التعاون العلمى المشترك".
من جهته، أوضح الدكتور سلامة داوود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن اللقاء تناول أيضًا الدعم العلمى للجامعة من خلال الإصدارات العلمية للأزهر الشريف والتى تتناول علاج القضايا الفكرية المهمة مثل التكفير والتطرف والوسطية والاعتدال والتعايش السلمى.
وبدورها، أكدت الدكتورة نهلة الصعيدى عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين ورئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، أنه تم مناقشة سبل بناء هذا التعاون العلمى المشترك واستراتيجية تنفيذه بالتعاون بين الجانبين.
من ناحيته، أبدى مجلس أمناء الجامعة رغبته فى تكوين شراكة علمية فاعلة تستهدف الاستفادة من خبرات الأزهر الشريف فى مختلف المجالات، وحاجته إلى تطوير بعض المقررات الدراسية بالجامعة، موجهًا شكره وتقديره إلى مصر حكومة وشعبًا وإلى فضيلة الإمام الأكبر.
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