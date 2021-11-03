مى عبد الحميد: بدء تنفيذ وحدات سكن لكل المصريين 1

وأطلق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أول إعلان تنفيذا للمبادرة (سكن كل المصريين ١) في نوفمبر2020 لطرح 125 ألف وحدة سكنية 100 ألف وحدة سكنية للمواطنين من محدودي الدخل، و25 ألف وحدة سكنية للمواطنين من متوسطي الدخل.
وهو الإعلان الذى تم تنفيذه ضمن مبادرة سكن لكل المصريين التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتم الإعلان عن اسماء المقبولين في الإعلان الأول للمبادرة، في مارس 2021، وبدء سداد الأقساط بداية من أبريل 2021، وهو موعد أول قسط من الاقساط ربع سنوية التى يتم سدادها لحين استلام الوحدة، ويتم سداد الاقساط في أى مكتب بريد مميكن.
يتم منح مهلة شهر من تاريخ استحقاق قيمة القسط، ثم يبدأ الصندوق بفرض غرامة تأخير قيمتها 1.5% من قيمة القسط، عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر، وتختلف الأقساط الربع سنوية الخاصة بشقق الإسكان الاجتماعي، باختلاف المشروع السكني، ومساحة الوحدات السكنية المطروحة داخله، مع اختلاف قيمة الأقساط بين محدودي ومتوسطي الدخل.
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