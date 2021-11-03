بعد توجيهات السيسى.. مدبولى يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات العاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأحمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد شيحة، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس عبدالمطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز العاصمة الإدارية، والمقدم السيد علام، بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.





وقال رئيس الوزراء، إن الاجتماع يأتى لمتابعة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بأن تبدأ الوزارات فى الانتقال التدريجى للحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، نهاية شهر ديسمبر المقبل، بحيث يتم التشغيل التجريبى للمبانى الحكومية، واختبار الأنظمة الإلكترونية المختلفة لمدة 6 أشهر، مؤكدا أنه تتم متابعة الموقف التنفيذى للمشروعات المختلفة بالعاصمة الإدارية بصفة دورية. وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذى لمشروعات: الأحياء السكنية، ومنشآت الوزارات بالحى الحكومى والبالغ عددها 34 منشأة، ومبنى مديرية أمن العاصمة، ومبنى الإدارة والتشغيل، ومبانى السنترال، فضلا عن حى المال والأعمال، ومدينة المعرفة، والمحطة المركزية للحافلات، ومركز مصر الثقافى الإسلامى، بالإضافة إلى منشآت الحى الدبلوماسى، وبوابات العاصمة، ومساجد الشهداء، وكذلك النصب التذكارى، وساحة الشعب، وصارى العلم، وحديقة الشعب، ومستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، والمدينة الرياضية. كما تم الاتفاق على عدد من النقاط التى تخص تشغيل التيار الكهربائى المؤمن بالحى الحكومى، كما تم التوافق على نظام تشغيل البوابات الرئيسية للعاصمة الإدارية، وكذلك تمت متابعة الموقف التنفيذى لمشروعات المحاور والطرق، وأعمال تنسيق الموقع، فضلا عن متابعة موقف شركات تشغيل وإدارة المرافق مع اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة.

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