الرئيس عبد الفتاح السيسى يجتمع مع مدبولى ووزير الإسكان

جدة - نرمين السيد - وصرح بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول "استعراض الموقف التنفيذى لمجمل المشروعات القومية لوزارة الإسكان على مستوى الجمهورية، خاصة فيما يتعلق بالعاصمة الإدارية والمدن الجديدة، وقطاعات الطرق والمرافق والإسكان".

وقد وجه الرئيس الحكومة بالبدء فى الانتقال الفعلى للحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة اعتبارا من شهر ديسمبر المقبل، لبداية العمل لفترة انتقالية تجريبية لمدة 6 شهور، وذلك عقب انتهاء المرحلة التجهيزية الحالية لمقار ومنشآت الحى الحكومى.

كما أطلع الرئيس على مستجدات العمل فى مشروع "التجلى الأعظم فوق أرض السلام" بسيناء فى محيط جبلى موسى وسانت كاترين، حيث وجه الرئيس بالاهتمام بجميع التفاصيل التنفيذية للمشروع اتساقا مع مكانة تلك البقعة المقدسة من أرض مصر، ولتقديمها للإنسانية والشعوب فى أنحاء العالم على النحو الأمثل، تقديرا لقيمتها الروحية الفريدة التى تنبع من كونها حاضنة للأديان السماوية الثلاثة.

وقد شهد الاجتماع استعراض موقف المشروعات داخل العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة موقف أعمال المرافق بالحى الحكومى، وكذلك الأحياء السكنية المختلفة، ومنطقة حى المال والأعمال، فضلا عن أعمال تنسيق الميادين والمحاور، والعمل فى منطقة النهر الأخضر.

كما عرض وزير الإسكان سير العمل بمدينة العلمين الجديدة، وما تضمه من مشروعات مثل الأبراج والمدينة التراثية والحى اللاتينى والمنطقة الترفيهية والطرق وجامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى عرض الموقف التنفيذى للمرافق والمنشآت والخدمات بمدينة المنصورة الجديدة، بما فيها الجامعة ومدارس التعليم الاساسى والأحياء السكنية والكورنيش.

كما تابع الرئيس كذلك المشروعات الجارية لتطوير منطقة القاهرة التاريخية، والتى تهدف لاستعادة الوجه الحضارى للقاهرة، وجعلها منطقة جذب سياحى وترفيهى وثقافى، بما فيها عملية التطوير الجارية فى حديقة عين الصيرة والمناطق المحيطة بها، فضلا عن تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، إلى جانب المراحل التنفيذية لإقامة مشروع "ممشى أهل مصر"، والذى يعد أحد المشروعات الترفيهية والسياحية المهمة، والتى ستزيد من نسبة المسطحات الخضراء على ضفتى كورنيش النيل.

كما عرض الدكتور عاصم الجزار الجهود التى تقوم بها وزارة الإسكان فى إطار المشروعات المتعلقة بمبادرة "حياة كريمة" على مستوى الجمهورية، خاصة فى قطاعات الصرف الصحى والمياه ومحطات المعالجة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن رئيس مجلس الوزراء عرض نتائج الزيارة التى قام بها مؤخرا لمدينة دبى على رأس وفد من عدد من السادة الوزراء والمسؤولين، والتى شهدت القيام بمجموعة من اللقاءات مع المسؤولين الإماراتيين، فضلا عن تفقد جناحى مصر والإمارات بمعرض "إكسبو 2020 دبى".

كما عرض رئيس مجلس الوزراء تطوير منظومة المصارف فى الدلتا ومعالجة مياه الصرف الزراعى، بهدف الاستفادة من المياه التى تفقد ويتم تصريفها فى البحيرات والبحر المتوسط، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من موارد المياه وزيادة رقعة الأراضى الزراعية.