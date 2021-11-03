وزير الطيران يشهد تجربة محاكاة لطائرة فى حالة الطوارئ

جدة - نرمين السيد - استعرض مركز تدريب شركة مصر للطيران، برئاسة الطيار إيهاب الطحطاوى رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب بالشركة القابضة لمصر للطيران، أمام الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدنى، خلال جولته التفقدية الثانية بالأكاديمية، محاكاة لتجربة إخلاء طائرة فى حالة الطوارئ.





وشرح الطحطاوى كيفية القيام بعملية الإنزال للركاب وطاقم الضيافة والطيارين فى حالة حدوث أى حادثة أو حالة طوارئ حفاظا على أرواح الجميع.

وتابع وزير الطيران أعمال التدريب داخل الأكاديمية وأيضا تفقد أجهزة السيلميتر الجديدة التى تعاقدت عليها الشركة مؤخرا لتدريب الطيارين، وآخرها كان ضم جهاز الطيران التمثيلى من طراز الطائرة إيرباص A320 Neo والتى تعد مصر للطيران أول مشغل لهذا الجهاز فى إفريقيا، وتضم مصر للطيران لأسطولها الجوى منهم 6 طائرات، واستعرض الوزير مميزات أحدث جهاز طيران تمثيلى بمصر للطيران الإيرباص A220-300.

وتفقد الوزير مجمع ورش عمرة الوحدات الميكانيكية ومبنى الصيانة اليومية الجديد ومجمع المخازن الفنية، بالإضافة إلى أنشطة شركة الصيانة والأعمال الفنية بشركة مصر للطيران للصيانة.

وذلك للاطلاع على سير العمل داخل الورش فى ظل مؤشرات التعافى الذى بدت تظهر على القطاع من استعادة الحركة الجوية بعد أزمة فيروس كورونا الوبائية.

ومن المقرر أن يختتم وزير الطيران المدنى، جولته التفقدية بعقد مؤتمر صحفى، لعرض مستجدات التحدثيات والتى شهدتها شركة الصيانة والأعمال الفنية بالإضافة إلى ضم أجهزة جديدة لاكاديمية التدريب.