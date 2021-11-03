افصل واسمع.. النشرة المرورية: كثافات بطريق صلاح سالم وشارع مراد

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج "افصل واسمع" مع الإعلامى محمد نشأت والإعلامية شيماء حافظ المذاع على "الراديو 9090"، اليوم الأربعاء، أن محافظة الإسكندرية شهدت ظهور بعض الكثافات عند محور أبى قير بمنطقتى كفر عبده وميدان الوزارة، وهناك أيضا بعض الأحجام بكورنيش الإسكندرية عن منطقة سبورتنج، إضافة إلى بعض الأحجام بمحور قناة السويس القادم من محرم بك، لذا يفضل سلوك محور المحمودية.

كما أشار إلى وجود كثافات فى إحدى المحافظات الساحلية وهى محافظة بورسعيد، وبالتحديد فى شارع الأبوتى، حيث تم الدفع بسيارات الانتشار السريع برئاسة العميد محمد المصرى مدير إدارة مرور بورسعيد، وكافة الخدمات المرورية بمحيط محاور بورسعيد خلال فترة الذروة المسائية.

كما أشار إلى وجود بعض الأحجام فى محافظة الدقهلية وبالتحديد فى مدينة المنصورة لاسيما فى شارع المشاية وتقاطعه مع شارع صلاح سالم.

كما وجه العميد وائل حمودة، مدير الإدارة العامة لمرور الغربية، بنشر الخدمات لسحب أى كثافات وتيسير الحركة المرورية، وبالنسبة لباقى محافظات الوجه البحرى والطرق الساحلية تعمل بشكل مرضى.

وبين أنه فى محافظة القليوبية يوجد بعض الكثافات أمام القادم من محطة شبرا الخيمة وميدان المؤسسة فى اتجاه الطريق الزراعى وأسفل الطريق الدائرى.

ونوه إلى ظهور بعض الكثافات بمحافظة أسيوط، وبالتحديد فى القادم من طريق 23 يوليو ومتجه لكوبرى الهلالى.

وتابع: "ظهرت بعض الأحجام أعلى الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، عند منطقة المنيب والكنيسة، والبساتين والسلام، وطالب بسلوك نفق كارفور لتجنب الأحجام"، مشيرا إلى أن سهولة الحركة بمحور 26 يوليو.

وأوضح صابر أن الجيزة شهدت أحجام مرتفعة بشارع مراد، لذا يفضل سلوك شارع الجامعة وشارع السودان، إضافة إلى بعض الكثافات فى البحر الأعظم، لذا يفضل سلوك شارع ربيع الجيزى.

ونبه صابر بأن اللواء محمد لبنة، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

وشهدت محافظة القاهرة كثافات مرورية عالية فى محور صلاح سالم عند منطقة الجهاز المركزى للمحاسبات، لذا يفضل سلوك محور النصر.

كما طالب بالابتعاد عن كوبرى أكتوبر، و15 مايو، واستخدام كبارى "الجلاء والجامعة والساحل" لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.

وذكر صابر أن الإدارة العامة برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وطالب بسلوك كورنيش النيل بديلًا عن الأوتوستراد بسبب ظهور أحجام مرورية عند منطقة الزهراء، وطالب بتجنب كوبرى الحدائق واستخدام نفق أحمد سعيد وشارع لطفى السيد.