رئيس جهاز 6 أكتوبر يقود حملة مكبرة لاسترداد الوحدات المخالفة بالحى السادس

وأوضح المهندس عادل النجار، أن الحملة أسفرت عن سحب واسترداد 32 وحدة سكنية لمخالفة تغيير النشاط وتحويلها بالمخالفة للقانون من سكنى إلى تجارى بالحى السادس، بالمجاورات الثانية والرابعة والتاسعة، وتم إعادة الشيء إلى أصله بجانب عودة الوحدات لحوزة الجهاز، وكذا تم غلق وتشميع ورفع عدادات الكهرباء لـ6 محال مخالفة بسنتر الحسين بالحى السادس بجوار سويقة الخضراوات للعمل بدون رخصة تشغيل.
وأكد المهندس عادل النجار، أنه سيتم استكمال تنفيذ قرارات سحب واسترداد باقى الوحدات السكنية المخالفة خلال الفترة القادمة، طبقا للخطة الموضوعة بالتنسيق مع كافة الجهات الأمنية، مشيرا إلى أنه لن يسمح بالأنشطة العشوائية، قائلا "إن الحملة التى تم تنفيذها بداية لما سيستمر تنفيذه الأيام القادمة لحين القضاء على كافة المخالفات وتطبيق القانون".
وطالب رئيس الجهاز المواطنين الصادر لوحداتهم قرارات سحب واسترداد، سرعة رد الشىء لأصله، والتوجه لجهاز المدينة للإبلاغ عن إزالة المخالفات لإمكانية العرض على رئاسة الهيئة والنظر فى إمكانية إلغاء قرارات السحب والاسترداد.
يذكر أن الحملة تم تنفيذها بإشراف من المهندس رمضان عبدالصمد، نائب رئيس الجهاز للقطاع الجنوبى، والمهندس عادل فضل، نائب رئيس الجهاز للقطاع الشمالى ومعاونى رئيس الجهاز، ومديرى إدارات الأحياء والإشغالات والتنفيذ والأمن.
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