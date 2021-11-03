/659606/حسام-مرسي-يشيد-بكلمة-السيسي-في-قمة-المناخ-ويؤكد-مصر-تخطو-بثبات-بمجال-الطاقة-النظيفة

أشاد بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في الدورة ٢٦ لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ، والتي تعقد على مدار يومي الأول والثاني من نوفمبر بمدينة جلاسجو ببريطانيا.

دوت الخليج

وأضاف المحلل السياسي حسام مرسي ، ان مصر تقوم بجهود كبيرة وواسعة في مجال الطاقة النظيفة، منوها إلى أن الدولة المصرية لديها برنامج للوصول إلى الطاقة النظيفة وتخطو إليه مصر بثبات.

حسام مرسي: مصر تخطو بثبات بمجال الطاقة النظيفة

واوضح أن الدول الإفريقية ضحايا للتغيرات المناخية، خاصةً أن نسبة التلوث الناتجة من الدول الإفريقية لاتتجاوز نسبة 10% من نسبة التلوث في العالم. وأشار إلى أن استضافة مصر لقمة تغير المناخ العام القادمة 2022 يبرز اهتمامها الكبير بهذا الملف فضلا عن انه هذا لم يأت من فراغ وإنما جاء تقديرا للدور التاريخي والمحوري الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس السيسي تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والإفريقية والدولية.