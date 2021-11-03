/659587/وزير-الرياضة-يكرم-منتخب-مصر-لكرة-القدم-للصم-والبكم-بعد-حصد-برونزية-إفريقيا

قام أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم ، بتكريم منتخب مصر لكرة القدم للصم والبكم، والفائز مؤخراً بالميدالية البرونزية للبطولة الافريقية لكرة القدم للصم، والتى أقيمت بكينيا، خلال الفترة من 11-25 أكتوبر الماضي، والمؤهلة لأوليمبياد الصم بالبرازيل، وذلك بحضور الدكتورة حياة خطاب رئيسة اللجنة البارالمبية، ولفيف من قيادات الوزارة واللجنة البارالمبية .

ويرصدتحيا مصرالتفاصيل:

هنأ وزير الرياضة منتخب الصم المصري على إنجازه المميز وأعرب عن امتنانه لأداء لاعبي المنتخب الوطني، وقدرتهم على الفوز والتأهل بأولمبياد الصم في صورة تعكس قدرتهم على التحدي والإصرار وتحقيق الإنجازات ورفع اسم مصر عالياً.

وقال الوزير "نتشرف بيكم ونتشرف بحجم الإنجاز الذي حققتموه وتحقيق إنجاز كأحد المنتخبات الوطنية، كل الشكر للجنة البارالمبية لدعمها ومساندتها في كافة البطولات والأحداث، وطالبهم بالمزيد من الجهد لتحقيق الأفضل لمصر، وهذا يتحقق من خلال العمل علي مواصلة تحقيق الإنجازات والاستمرارية ".

كلمة وزير الرياضة للمنتخب

ووجه أشرف صبحي بتقديم كل الدعم لمنتخب كرة القدم للصم والجهاز الفني لمواصلة الانجازات والاستعداد الأمثل من الآن لأولمبياد البرازيل، كما قدم التهنئة للاعب حسام ماهر مهاجم المنتخب لاحرازه لقب هداف البطولة برصيد 9 اهداف.

واستمع الوزير لكافة المشكلات التي يتعرض لها أعضاء البعثة، موجهاً بتوفير كافة أوجه الدعم اللازمة في هذا السياق من مواصلة الإنجازات علي كافة المستويات والاصعدة .

رئيسة اللجنة البارالمبية

من جانبها ،قالت حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية :" كل الشكر والتقدير لمعالي وزير الشباب والرياضة لمساندته كافة الالعاب البارالمبية في مصر، وكذلك الشكر علي هذا التكريم لأبطال مصر للصم وحصدهم برونزية أفريقيا للقدم".

وجاءت نتائج المنتخب صاحبة الإنجاز كالتالي ؛ الفوز على الصومال بعشرة أهداف مقابل هدف واحد، وعلي الجابون بـ 12 هدفًا مقابل هدف واحد ،وخسارة أمام مالي بركلات الترجيح، ثم لعب أمام منتخب الكاميرون على المركز الثالث والرابع ،وحصد المنتخب المصري البرونزية بعد بهدفين مقابل لا شئ.

قائمة المنتخب المصري بالبطولة:

وضمت قائمة الفراعنة كلا من: حماده فاروق، سعيد أنور، مصطفي قدري ، محمد طه، محمد عماد، السيد أحمد السيد، السيد شوقي السيد، حسن نبيل، رضا عبد الوهاب، حسام ماهر، محمد محمود عبد الرحمن ، أحمد سالم، إسماعيل محمد، إسلام علاء، محمد أحمد عبده، عبد السلام إبراهيم، صابر جمال، حماده شفيق، إبراهيم محمد سلامة، أحمد مسعود، محمد أحمد عبد الحميد، عمرو محمد محمد.

كما ضمت البعثة: وائل محمد كمال عضو لجنة الصم، وشوكت النجار المدير الفني، وعلاء الدين عيسى مدرب، ونجاح العشماوي مدرب حراس مرمى، والقائم بأعمال المدير الإدارى، وحماده السيد إخصائى إصابات وتأهيل.