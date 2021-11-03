قرعة كاس الملك 2022

تقام منافسات كأس الملك السعودي هذا الموسم الأسبوع المقبل، بشماكرة فرق الدوري الممتاز فقط.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتقتصر المشاركة على 16 فريق فقط المتواجدين في دروي الأمير محمد بن سلمان، وتقاما لقرعة يوم الأثنين 8 نوفمبر الجاري، في تمام الثانية عشر ظهراً.

وتنقل مباريات كأس الملك على قنوات السعودية الرياضية، وكان نادي الفيصلي حامل لقب البطولة العام الماضي.

ولن تكون القرعة موجهه خلال الحفل الذي يقام الأثنين القادم، وستكون البطولة هذا العام قوية للغاية.

موعد مباراة منتخب السعودية ضد الصين في تصفيات كأس العالم

يدخل منتخب السعودية مباراته اليوم الثلاثاء، أمام نظيرة الصينى، في المواجهة المقرر إقامتها في تمام السابعة من مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

منتخب السعودية بدأ مشواره في المرحلة الثالثة من التصفيات بصورة مثالية، بالفوز على فيتنام وعمان واليابان، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد تسع نقاط متخلفًا بفارق الأهداف عن أستراليا المتصدر.

أما منتخب الصين، فحصد ثلاثة نقاط فقط في المرحلة الحاسمة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم، بعد الخسارة أمام أستراليا ثم اليابان، والفوز على فيتنام.

ومن المتوقع أن يبدأ منتخب السعودية المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي: محمد العويس.

الدفاع: سلطان الغنام، عبد الاله العمري، عبد الله مادو، ياسر الشهراني.

الوسط: عبد الاله المالكي، محمد كنو، سلمان الفرج.

الهجوم: فهد المولد، سالم الدوسري، صالح الشهري.

نفي الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم في بيان رسمي، إستضافته لبطولة كأس العالم للأندية، وجاء ذلك بعد سجب البطولة من اليابان البلد المستضيفى الأولي للبطولة، بعد انتشار فيروس كورونا.

ومن الجدير بالذكر أنه كانت هناك نية لدى الاتحاد الجنوب إفريقي في طلب استضافة كأس العالم للأندية الذي من المتوقع تأجيله إلى عام 2022، بسبب الأجندة الدولية وهذا ما صرح به رئيس الاتحاد، دانيال جوردان.

بيان اتحاد جنوب إفريقيا

وكتب الاتحاد في بيانه الرسمي: "سنعمل مع الحكومة من أجل عودة الجماهير إلى المدرجات وهذه كانت رغبتنا قبل التفكير في استضافة كأس العالم للأندية".

وتابع: "لكي تستضيف جنوب إفريقيا كأس العالم للأندية، تحتاج الأمة للوصول إلى نسبة 70% من تطعيم الأفراد بلقاح فيروس كورونا".

وأضاف: "جنوب إفريقيا مدرجة حاليًا في القائمة الحمراء من قبل بريطانيا العظمى، وسيأتي إلينا تشيلسي بطل دوري أبطال أوروبا وهو عائق كبير بالنسبة لاستضافة تلك البطولة".

واختتم البيان: "لذلك، قرر الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم ألا يتقدم بعرض رسمي لاستضافة هذا الحدث".