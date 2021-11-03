/659595/إيمان-الحصري-تعود-لمصر-بعد-نجاح-عمليتها-الدقيقة-بألمانيا

شهدت الحالة الصحية للإعلامية إيمان الحصري تطورا جديدا خلال الساعات القليلة الماضية، اذ أنها عادت إلى مصر بعدما نجحت عمليتها الأخيرة التي أجرتها بدولة ألمانيا.

دوت الخليج يرصد أخر تطورات الحالة الصحية لإيمان الحصري

ونشرت الصفحة الرسمية للإعلامية إيمان الحصري، عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: «‏الحمد لله على تجدد العافية، وبقاء النعمة. الحمدلله دائما وأبدا».

يذكر أن إيمان الحصري خضعت لعملية جراحية دقيقة في ألمانيا على هامش أزمتها الصحية الأخيرة، جاء ذلك من خلال صفحتها الرسمية بفيسبوك، والتي كتبت: “تخضع الآن الإعلامية إيمان الحصري لعملية جراحية دقيقة في ألمانيا.. نسأل الله باسمه الأعظم الذى إذا دعى به أجاب وإذا استرحم به رحم وإذا سئل به أعطي أن يشفيها ويتم عليها نعمة الصحة والعافية، يا رب".

معاناة إيمان الحصري مع المرض

وكانت الإعلامية إيمان الحصري غابت عن الأضواء بشكل مفاجئ لمدة تقدر بحوالي 3 أشهر، وذلك بعدما تعرضت لوعكة صحية دون الكشف عن أي تفاصيل خاصة بمرضها عنها حتى الأن، الأمر الذي جعل اختفائها محل استفهام لدى متابعيها وزملائها في الوسط الفني وخارجه.

واستمرت إيمان الحصري وعائلتها على عدم الإفصاح بتفاصيل المرض الذي جعلها تتعرض لعدد كبير من العمليات الجراحية وصل إلى 7 عمليات بشكل ممتالي وفي وقت قصير، واقتصرت عائلتها طوال الثلاث أشهر على طمأنة الجمهور على صحتها وطلب الدعاء لها فقط.

أسرة إيمان الحصري تكشف استقرار حالتها بعد أخر عملية جراحية

وخرجت أسرة الإعلامية المصرية إيمان الحصري لأول مرة لطمأنة الجمهور عليها بعد إجراء العملية الأخيرة التي بدأت لهم نتائجها جيدة، فكُتب عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك": " تعلن أسرة الإعلامية إيمان الحصري و أطبائها المعالجين عن بداية استقرار الحالة الصحية بفضل الله و دعواتكم مقارنةً بالفترة السابقة بعد إجراء العملية الأخيرة منذ ساعات لمعالجة المضاعفات الخطيرة الناتجة عن العملية الأولي.

وتابع: "نسألكم جميعاً فضلاً إستمرارية الدعاء لها خاصةً في هذه الأيام المباركة حتي تستقر الحالة بشكل كامل بأذن الله تعالي.. ‏‎‫اللهم لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين، اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيها وتمدّها بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير".