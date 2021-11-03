محمد عمارة يتحدث عن مناقشات لجنة دفاع الشيوخ حول قضية الوعي الوطني والانتماء«فيديو»

/659596/محمد-عمارة-يتحدث-عن-مناقشات-لجنة-دفاع-الشيوخ-حول-قضية-الوعي-الوطني-والانتماءفيديو

أكد النائب محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الشباب بدء يلمس الانجازات على أرض الواقع، مشيرا إلى ضرورة تسويق هذه الانجازات للشباب من خلال تشكيل درع توعوي ضد الافكار المسمومة التي تأتي من الخارج وتستهدف عقول الشباب.

تنمية الوعي

ولفت النائب محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، الي أن لجنة الرياضة استعرضت خطتها، خلال الاجتماع المشترك مع لجنة الدفاع والامن القومي، لزيادة الوعي لدى الشباب وتعزيز الانتماء والولاء لديهم، مشيرا إلى أن اطلاق مبادرة يوم العلم، بالتوعية بأهمية العلم كرمز للدولة، بنصوص الدستور المصري.

هذا واستقبل المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب اليوم الأربعاء الموافق 3 نوفمبر 2021، السيد جاكوب موديندا رئيس برلمان زيمبابوي والوفد المُرافق له.

في مستهل اللقاء، رحب المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب برئيس برلمان زيمبابوي والوفد المرافق، مؤكداً على خصوصية وتاريخية العلاقات بين مصر وزيمبابوي، على كافة الأصعدة والمستويات، وخلال اللقاء استعرض المستشار سعد الدين مع السيد رئيس برلمان زيمبابوي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، خاصة على الصعيد البرلماني، وسبل التنسيق المُشترك بين البلدين في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.

من جانبه، أكد جاكوب موديندا رئيس برلمان زيمبابوي على اعتزازه بتلك الزيارة، مُشيداً بحفاوة الاستقبال التي لاقاها في مصر، كما استعرض أبرز القضايا التي تهم القارة الإفريقية، مؤكداً على ضرورة التنسيق المشترك بين برلمانين البلدين الشقيقين إزاء القضايا الدولية والإقليمية.