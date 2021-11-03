كارتيرون يعلن قائمة الزمالك استعداداً لمواجهة الأهلي

/659601/كارتيرون-يعلن-قائمة-الزمالك-استعدادا-لمواجهة-الأهلي

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، عن قائمة الفريق التي ستدخل معسكرا مغلقا بعد قليل بأحد الفنادق بالقاهرة استعدادا لمواجهة الأهلى المقرر لها يوم الجمعة المقبل بالجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل ، محمد عواد .

الدفاع : محمود علاء ، محمود حمدي "الونش" ، محمد عبد الغني ، حسام عبدالمجيد ، عبدالله جمعة ، حمزة المثلوثي ، أحمد فتوح ، محمد عبد الشافي .

الوسط : طارق حامد ، محمود عبد العزيز ، إمام عاشور ، محمد أشرف "روقا" ، يوسف إبراهيم "أوباما" ، إسلام جابر ، أحمد سيد "زيزو" ، محمد أوناجم ، مصطفى فتحي ، أشرف بن شرقي.

الهجوم : عمر السعيد ، سيف الدين الجزيري.

وشرح كارتيرون للاعبي الفريق بعض الأمور الخططية، بجانب أدوار خاصة سيقومون بتنفيذها على هامش المران.

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية بنهاية المران عصر اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشهدت التقسيمة تنفيذ الجمل التكتيكية التي تم التدريب عليها خلال مران اليوم كما حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني على قيادة التقسيمة وإيقافها في أكثر من مناسبة لتوجيه التعليمات والنصائح الفنية للاعبين.

وظهر جميع اللاعبين في التقسيمة بشكل طيب وجاهزية فنية قوية استعدادا لمواجهة الأهلى.

ويستعد الزمالك لمواجهة النادي الأهلي في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز باستاد القاهرة الدولي.

وأكد أسامة:” أن هذه القياسات تأتي لتحديد ما وصل إليه اللاعب بالبرنامج التأهيلي الموضوع له للتعافي من الإصابة التي يعاني منها بالركبة، وفقا لطرق علمية متبعة عالميا.

وأشار رئيس الجهاز الطبي للزمالك إلى أنه بناء على نتيجة هذه القياسات ستتحدد المرحلة التى وصل اليها اللاعب في البرنامج التأهيلي.. مشددا على أنه سيقوم بعمل قياسات طبية بشكل مستمر لرزاق سيسيه حتى وصوله لمرحلة التعافي بشكل تام.

واختتم محمد أسامة تصريحاته مؤكدا أن موعد عودة اللاعب للمشاركة سيكون عقب التأكد من تعافيه بشكل تام، وفقا للنظام المتبع بشكل دائم مع جميع إصابات الفريق.

ينتظر عشاق ومحبي كرة القدم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة القادمة، ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري العام يوم الجمعة القادمة على ستاد القاهرة.