10 ديسمبر..عرض مسرحية «أبو العربي» بموسم الرياض 2021

/659602/10-ديسمبرعرض-مسرحية-أبو-العربي-بموسم-الرياض-2021

يستعد الفنان هاني رمزي، لعرض مسرحيته الجديدة «أبو العربي» الذي تألق بها في موسم عيد الأضحى المنقضي، بفاعليات موسم الرياض 2021 التي من المقرر أن تنطلق في الفترة بين 1 نوفمبر الجاري حتى 1 أبريل 2022.

دوت الخليج يرصد عرض مسرحية أبو العربي في موسم الرياض 2021

وتعرض مسرحية «أبو العربي» يوم 10 ديسمبر المقبل، ثم يعود بعدها لعرض الموسم الثانى للمسرحية بالقاهرة، وتدور أحداث المسرحية حول شخصية "أبو العربي" الشهيرة، ويقع في صدفة غريبة أنه يشبه العالم الشهير "هادى الفرماوى"، والذى اختفى منذ عدة أعوام، مما يجعل "فكرى" المحامي، يستغل ذلك الشبه وإقناع أبو العربى بتنفيذ المهمة المستحيلة.

أبطال مسرحية أبو العربي

ويشارك في بطولة مسرحية «أبو العربي» كلا من داليا البحيرى، أحمد فتحى، محمد جمعة، حجاج عبدالعظيم، ليلى عز العرب، عمرو عبد العزيز، تأليف محسن رزق وأشعار عادل سلامة، وإخراج تامر كرم.

حصود هاني رمزي على لقب سفير السعادة

هذا وحصد الفنان هاني رمزي لقب سفير السعادة من قبل مجموعة من أطفال ذوي الهمم بعدما اختاروه في المنافسة ضمن فاعليات «سومبوزيوم أرتا مرسانا»، الذي يقام حاليا بمدينة العلمين.

تسلم هاني رمزي درع تكريمه في حفل ختام «السومبوزيوم» يوم 23 أغسطس، وضم الحفل 40 من أهم رسامي العالم يمثلون مدارس وتيارات فنية مختلفة، ومن المقرر أن يشارك ذوي الهمم في فعاليات السومبوزيوم من خلال مسابقة أجرتها إدارة السومبوزيوم لاختيار الأعمال الفنية التي أبدعها الصغار وعرضها إلى جانب أعمال رسامي العالم في ختام السومبوزيوم.

هاني رمزي يتألق بفيلم 200 جنيه

وكان الفنان هاني رمزي تألف بفيلم 200 جنيه الذي يحتوي على 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، والذى ينتمى للبطولة الجماعية،ويجسد الفنان أحمد رزق دور مدرس ملتزم يعانى من بعض ضغوطات الحياة اليومية، أما الفنانة نيللى كريم تظهر فى دور راقصة خلال أحداث الفيلم.

ويشهد الفيلم تعاون مجموعة من كبار النجوم منهم إسعاد يونس وهانى رمزى ونيللى كريم وخالد الصاوى وعمروعبد الجليل وأحمد رزق ومحمد فراج، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول "200 جنيه" تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.