جدول مباريات الدوري السعودي 2022

تقام اليوم مباريات الجولة رقم 11 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وفيما يلي مباريات اليوم:

الرائد أمام الطائي، وتقام المباراة على استاد الملك عبد الله الرياضية.

الأهلي أمام الباطن، وتقام على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

الهلال يستضيف ضمك، وتقام على استاد الأمير فيصل بن فهد.

الفيصلي يستضيف أبها، وتقام على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

الاتفاق أمام التعاون، وتقام المباراة على استاد مدينة الأمير سعود بن خلوي الرياضية.

الاتحاد أمام الفتح، وتقام على مدينة الملك عبد الله الرياضية.

الشباب يستضيف النصر، وتقام المباراة على استاد الأمير فيصل بن فهد.

الفيحاء أمام الحزم، وتقام المباراة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

موعد مباراة المنتخب السعودي

يستعد منتخب السعودية لاستكمال منافسات تصفيات كأس العالم المقبلة بقطر 2022.

ويتواجد المنتخب السعودي حاليا على صدارة المجموعة بعدما جمع العلامة الكاملة في بداية التصفيات النهائية.

وخلال فترة لاتوقف الدوليا لقادمة يلعب المنتخب السعودي مبارتين، ويريد تحقيق الفوز من أجل تثبيت أقدامة للعبور لكأس العالم 2022.

وتقام المباراة الأولى أمام أستراليا، يوم 11 نوفمبر الجاري، وتقام المباراة في تمام الـ 11 صباحا، وخارج الملاعب السعودية.

أما المباراة الثانية ستكون أمام فيتنام، خارج الأرض وتقام يوم 16 نوفمبر الجاري، وفي تمام الثانية مساء.

موعد مباراة السعودية ضد اليابان في تصفيات كأس العالم 2022

يستضيف ستاد الجوهرة المشعة بجدة المباراة الثالثة للمنتخب السعودي في الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022، والتي ستكون ضد منتخب اليابان، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً.

فيما يدخل منتخب اليابان المواجهة وليس لديه أي خيار غير الفوز في المباراة لمواصلة المنافسة علي الصدارة والتأهل الي مونديال قطر.

ومن المتوقع أن يبدأ منتخب السعودية المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي: محمد العويس.

الدفاع: سلطان الغنام، عبد الاله العمري، عبد الله مادو، ياسر الشهراني.

الوسط: عبد الاله المالكي، محمد كنو، سلمان الفرج.

الهجوم: فهد المولد، سالم الدوسري، صالح الشهري.