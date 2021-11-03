/659604/محمود-القط-قضية-الوعي-والانتماء-الوطني-تشغل-جميع-مؤسسات-الدولة-لأهميتها

قال النائب محمود القط أمين سر لجنة الاعلام والثقافة والأثار بمجلس الشيوخ أن لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، شهدت اليوم سلسلة اجتماعات بشأن مناقشة قضية الوعى والانتماء الوطنى موضحا ان هذا الأمر جاء بالاشتراك مع لجان التعليم والشئون الدينية والشباب والثقافة والإعلام.

دوت الخليج

وتابع القط خلال تصريحات خاصة له بموقع دوت الخليج الاخباري، أن هذا الأمر يأتي فى ضوء اهتمامات القيادة السياسية بهذه القضية خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن بناء الوعي قضية تشغل كل المصريين والرئيس عبد الفتاح السيسي وكافة مؤسسات الدولة.

محمود القط: قضية الوعي والانتماء الوطني تشغل جميع مؤسسات الدولة لأهميتها

وأكمل النائب محمود القط، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أنه من المهم مناقشات هذه الموضوعات الحيوية داخل مجلس الشيوخ للاستفادة من خبرات وقامات المجلس الهائلة، مشيرا إلى أن هذه المناقشات المثمرة أسفرت عن الخروج بتوصيات هامة.

وتابع القط، أن المناقشات شهدت ابداء الاراء من الجميع ثم الخروج باستراتيجيات متكاملة من شأنها أن تعمل على تكامل مؤسسات الدولة في ترسيخ الهوية الوطنية.