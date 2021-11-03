حودة بندق ومسلم ينتهيان من تسجيل تتر مسلسل «عودة الأب الضال»

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دوت الخليج يرصد تفاصيل تتر مسلسل عودة الأب الضال لبيومي فؤاد

وتعد أغنية حودة بندق ومسلم من كلمات سارة سعيد، وألحان مصطفى شكرى، وتوزيع موسيقى ميدو مزيكا، وأتت بعنوان “كازانوفا”، أما تتر النهاية فتولى غنائه حودة بندق، والأغنية تحمل اسم "حاسب"، من كلمات وألحان مصطفى شكرى، وتوزيع ميدو مزيكا.

أما عن مسلسل «عودة الأب الضال» من تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحى، إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبد العال فى أولى تجاربه الإخراجية وبطولة بيومى فؤاد، عبير صبرى، إيمان سيد، خالد منصور، أميرة هانى، هاجر عفيفى، نور قدرى، وعدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف منهم سامح حسين ومحمد عبد الرحمن وهشام ماجد وعمرو صحصاح.

بيومي فؤاد ينتهي من تصوير الفيلم المصري السعودي «مهمة مش مهمة»

هذا وانتهى الفنان بيومي فؤاد صاحب المواهب المتعدد في تصوير فيلمه السعودي المصري الجديد «مهمة مش مهمة» والذي يشارك به عدد كبير من الأبطال السعوديين والمصريين.

وكان قد انطلق تصوير الفيلم داخل أحد استوديوهات التصوير بمنطقة الهرم، وإحدى فيلات طريق مصر- إسكندرية الصحراوي، وهو من تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإنتاج أيمن يوسف "شركة الجذور"، منتج فني مصطفى يوري، وإخراج أيمن العلى.

ويضم فيلم «مهمة مش مهمة» عدد كبير من الأبطال وهم بيومي فؤاد وأحمد فتحي وهالة فاخر وكارولين عزمي ومصطفى أبوسريع ومصطفى البنا، وعدد آخر من فناني الكوميديا، ومن السعودية يشارك في البطولة كل من: عبدالمجيد الرهيدي وهيا فياض وعبدالله الكاتب، وآخرون.

دور بيومي فؤاد في الغرفة 207

ويظهر بيومي فؤاد خلال أحداث الغرفة 207 بشخصية مريض نفسي يمر بالعديد من المواقف الغامضة، تدور أحداث مسلسل «الغرفة 207» في ستينات القرن الماضي، حول غرفة في فندق تحمل رقم 207 ويحدث بها أهوال مرعبة ولا يستطيع النجاة منها إلا قليلين.

ويقدم محمد فراج خلال أحداث المسلسل شخصية مختلفة كعادته من المقرر أن تبهر جميع محبيها، ويدور «الغرفة 207» في قالب من الرعب والإثارة والغموض ومأخوذة عن رواية الأديب نجيب محفوظ، ويتكون من 10 حلقات فقط، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على منصة شاهد، وهو سيناريو وحوار تامر إبراهيم ومن إخراج تامر عشري.