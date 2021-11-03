محافظ الدقهلية يفتتح عددًا من المنشآت السياحية الجديدة بـ25 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - وقال "مختار"، فى بيان اليوم الأربعاء، إن المنشآت تضم "فندق المنصورة" ومطعم على النيل، مؤكدًا أن الفندق يعد خدمة لأبناء المحافظة ولجميع ضيوفها المترددين عليها من مختلف المحافظات وللاستفادة من الأصول غير المستغلة.
وأضاف أن هذا الصرح الجديد هو قيمة مضافة تم تطويره وتحويله إلى شكل حضارى متميز يليق بأبناء المحافظة، لخدمتهم ولتعظيم موارد المحافظة من أجل استغلالها فى الإنفاق على المشروعات الخدمية الأخرى، لافتًا إلى انه يضم 8 غرف تم تجهيزها على أعلى مستوى، بالإضافة إلى مطعم على ضفاف النيل.
وتابع: "أننا جميعا نعمل من أجل إقامة مشروعات خدمية بمختلف المجالات سواء مجال النظافة والبيئة من خلال إنشاء مصانع لتدوير القمامة، وبناء منظومة جديدة لمعالجة القمامة، وإنشاء طرق ومحاور جديدة دخل المدن وخارجها، وبناء مدارس، ومساجد، وتطوير مستشفيات وبناء فنادق جديدة لاستقبال ضيوف المحافظة".
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