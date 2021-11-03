العنانى يبحث مع نظيره البريطانى دفع حركة السياحة الوافدة إلى مصر

جدة - نرمين السيد - بحث خالد العنانى وزير السياحة والآثار، مع نايجل هادلستون وزير الدولة البريطانى للسياحة والتراث والرياضة والمجتمع المدنى، عددا من الموضوعات التى من شأنها تعزيز سبل التعاون بين البلدين فى مجال السياحة ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من بريطانيا.





وأكد العنانى، خلال المباحثات، عمق العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا على المستويين الرسمى والشعبى، وأوجه التعاون المثمرة بين البلدين فى العديد من المجالات منها السياحة والآثار، لافتا إلى أهمية السوق البريطانى الذى يعد من الأسواق السياحية الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر والذى تصدر المرتبة الأولى بالنسبة للأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر فى عام 2006، ثم حصد على المرتبة الثانية خلال الفترة ما بين عامى 2010 و2014، ولكنه تأثر نتيجة وقف حركة الطيران إلى مدينة شرم الشيخ منذ عام 2015، ثم بدأ فى العودة أواخر عام 2019 بعد أن أصدرت الحكومة البريطانية قرارا برفع حظر الطيران إلى شرم الشيخ، ولكنها عادت وتأثرت بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا حتى عادت مرة أخرى بعد رفع اسم مصر من القائمة الحمراء للدول الممنوع السفر إليها من المملكة المتحدة فى ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا.

ولفت الوزير إلى استقبال مدينة شرم الشيخ فى أوائل أكتوبر الماضى لأولى الرحلات السياحية القادمة من مطار جاتويك بالعاصمة البريطانية فى لندن، وأيضا تشغيل خط طيران آخر بين مطارى هيثرو بلندن والأقصر.

وأشار العنانى إلى آخر تطورات الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية المتبعة فى الفنادق والمنشآت السياحية والمطارات والمتاحف والمواقع الأثرية فى مصر لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وتنفيذها بكل صرامة، وكذلك نصائح السفر إلى مصر وإمكانية عمل تحليل PCR داخل المطارات المصرية بالمحافظات السياحية بسعر مناسب، موضحا ما تقدمه الدولة المصرية من خدمات طبية حال إصابة أحد السائحين بالفيروس أثناء تواجده فى مصر.

وتحدث الوزير عن المنتجات السياحية الجديدة بالمقصد المصرى، وتشغيل خط طيران جديد بين مدينة شرم الشيخ والأقصر وذلك فى إطار خطة الوزارة لربط مدن وادى النيل بالمدن السياحية الساحلية عن طريق استحداث خطوط طيران داخلى تربط بين المحافظات السياحية المختلف لدمج المنتجات السياحية المختلفة منها منتج السياحة الشاطئية ومنتج السياحة الثقافية.

وأعرب الوزير البريطانى عن سعادته بهذا اللقاء، مشيرا إلى حبه لمصر حيث زار مصر عددا من المرات وتجول فى معظم محافظاتها السياحية.

وأشاد بنجاح موكب المومياوات الملكية الذى نظمته مصر فى شهر أبريل الماضى لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط فى موكب مهيب، مقدما التهنئة للوزير على تنظيم هذا الحدث الاستثنائى، مشيرا إلى شغف السائح الإنجليزى بالسفر إلى مصر وما تمتلكه من أنماط سياحية متنوعة.