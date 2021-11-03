فحص أكثر 258 ألف طالب ابتدائى بمبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية بالشرقية

جدة - نرمين السيد - قال وكيل وزارة الصحة بالشرقية الدكتور هشام شوقى مسعود، إن الفرق الطبية بالمديرية قامت بفحص أكثر من 258 ألف طالب حتى الآن بمدارس المرحلة الابتدائية، للكشف عن أمراض سوء التغذية، من المستهدف وعددهم 999 ألفا و158 طالبا بمدارس الريف والحضر بالمرحلة الابتدائية بالمحافظة، منهم 700 ألف و41 طالبا بالريف، وعدد 299 ألفا و117 بالحضر.





وأضاف خلال متابعته اليوم الأربعاء، عمل الفرق الطبية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لعلاج أمراض سوء التغذية لطلبة مدارس المرحلة الابتدائية بالمحافظة، وذلك بمدرسة الزعيم أحمد عرابى للتعليم الأساسى بقرية هرية مركز الزقازيق، أن أعمال الفحص تتم من خلال 169 فريقا طبيا مدربا، يقوم بتغطية 1960 مدرسة بالمحافظة، وذلك بالتنسيق بين الإدارات الصحية والتعليمية، والتأمين الصحى. وذكر بيان لصحة الشرقية، أن وكيل الصحة تابع إجراء الفحوصات الطبية للطلبة وتوزيع بعض الكتيبات والهدايا التشجيعية على الطلبة، وشدد على الفرق الطبية بالتسجيل الكامل لبيانات الطلبة وفقًا للنموذج المعد ببرنامج المبادرة الرئاسية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بأماكن تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، حفاظا على صحة وسلامة الطلاب والأطقم الطبية. وأكد "مسعود" أهمية الكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية والأنيميا، والأمراض التى قد تؤدى إلى مضاعفات أخرى منها ضعف عضلة القلب وغيرها، وتقوم المبادرة بوأد هذه الأمراض من الخطوة الأولى، مضيفًا أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بصحة وسلامة المواطنين، وخاصة أبناءنا وبناتنا الطلاب والطالبات، ولا تدخر أى جهد أو مال للحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن.

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