الطحطاوى: 100% نسبة تدريب أكاديمية مصر للطيران للشركات حول العالم

جدة - نرمين السيد - أكد الطيار إيهاب الطحطاوى رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب بالشركة القابضة لمصر للطيران، أن نسبة تدريب الشركات من مختلف دول العالم وصلت إلى 100%، مضيفا أن أبرز تلك الشركات التى تعاقدت معنا مؤخرا هى الشركات الليبية والسودانية واليمنية كما عادت العمل معنا مرة أخرى الخطوط العراقية الوطنية.





وأضاف الطحطاوى أن الشركات السعودية والكويتية كانوا فى الماضى من أهم العملاء بمركز تدريب مصر للطيران ثقة فى الكفاءة المصرية حتى أنشأوا مراكز تدريب مماثلة يتدربون عليها ببلادهم ولم ينقطع التعاون بيننا واستمر فى مجال التدريب الفنى والمهندسين بالصيانة. واستعرض رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب بالشركة القابضة لمصر أمام الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدنى خلال جولته التفقدية الثانية بالأكاديمية استعرض محاكاة لتجربة إخلاء طائرة فى حالة الطوارئ حيث شرح كيفية القيام بعملية الإنزال للركاب وطاقم الضيافة والطيارين فى حالة حدوث أى حادثة أو حالة طوارئ حفاظا على أرواح الجميع. وتابع أعمال التدريب داخل الأكاديمية كما تفقد أجهزة السيلميتر الجديدة التى تعاقدت عليها الشركة مؤخرا لتدريب الطيارين، وآخرها كان ضم جهاز الطيران التمثيلى من طراز الطائرة إيرباصA320 Neo والتى تعد مصر للطيران أول مشغل لهذا الجهاز فى أفريقيا، وتضم مصر للطيران لأسطولها الجوى منهم 6 طائرات واستعرض الوزير مميزات احدث جهاز طيران تمثيلى بمصرللطيران الايرباص A220-300. وتفقد الوزير مجمع ورش عمرة الوحدات الميكانيكية ومبنى الصيانة اليومية الجديد ومجمع المخازن الفنية، بالإضافة إلى أنشطة شركة الصيانة والأعمال الفنية بشركة مصر للطيران للصيانة، وذلك للاطلاع على سير العمل داخل الورش فى ظل مؤشرات التعافى الذى بدت تظهر على القطاع من استعادة الحركة الجوية بعد أزمة فيروس كورونا.

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